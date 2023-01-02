 

Financial Times отметила необходимость для ЕС получить согласие Венгрии на поддержку Украины

02.01.2023, 4:31, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В странах Евросоюза опасаются, что любой вопрос, требующий единогласного согласия членов ЕС, включая дальнейшую помощь Украине, может оказаться «заложником» Венгрии, сообщил журналист Мартон Дунай.

Дунай указал, что мнение главы правительства Венгрии Виктора Орбана по Украине зависит от готовности Брюсселя выделить средства из фондов ЕС на миллиарды евро, передает РЕН ТВ со ссылкой на Financial Times.

Подчеркивается, что Венгрия не отказалась от крепких взаимоотношений с Россией и при этом с Украиной у нее есть разногласия. Так, Венгрия возмущена притеснением венгров на Украине, в связи с чем препятствует сближению Украины с НАТО. На встрече глав МИД стран НАТО Венгрия заявила, что против присутствия украинского министра Дмитрия Кулебы на официальных заседаниях.

По словам журналиста, связи между ЕС и Венгрией тоже находятся на низком уровне. Тем временем Венгрия «обращается к русским, которые тепло принимают» венгерскую сторону и «посылают газ».

Напомним, глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Венгрия не допустит созыва Комиссии Украина – НАТО, пока власти в Киеве не восстановят права этнических венгров в Закарпатье.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.05.21 / В 2022 году с Земли будет виден взрыв далекой звезды

16.10.21 / В Иране бывшего главу Центрального банка приговорили к 10 годам тюрьмы за валютные махинации

23.11.20 / В РФ все вакцины от COVID-19 включат в список жизненно важных препаратов

10.02.22 / Беларусь направила ноту протеста Украине из-за замены флага в Днепре. Филатов отреагировал

19.01.21 / Генетики создали эликсир молодости для червей

22.03.21 / Эксперт оценил перспективы Трампа создать новую популярную соцсеть

05.08.20 / Как в фантастическом сериале – полиция в Ницце дистанционно следит за нарушителями масочного режима

15.08.22 / Глава Pfizer заболел COVID-19 после четырех вакцинаций

10.06.21 / В Днепре судье сообщили о подозрении во взяточничестве

25.08.20 / Российские телеканалы получали материалы о Навальном от ФСБ – экс-журналист НТВ и РЕН ТВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика