Politico не исключила объявления Байденом в феврале решения участвовать в президентских выборах в США

Действующий глава американского государства Джо Байден может в середине февраля объявить о решении участвовать в президентских выборах 2024 года, сообщают источники.

По данным источников, есть «большая и растущая вероятность» участия Байдена в выборах, причем объявить об этом он может раньше, чем ожидалось. В частности, такой шаг Байден может сделать примерно к ежегодному посланию президента «О положении страны», передает ТАСС со ссылкой на Politico.

Однако, как информирует издание, Байден еще не принял окончательное решение. Во время отпуска на острове Санта-Крус он обсуждает этот вопрос с семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников. Его жена Джилл поддерживает участие в выборах. При этом некоторых из окружения президента тревожит вопрос о том, как избирательная кампания отразится на 80-летнем Байдене. Из-за его возраста обеспокоены и некоторые демократы, пишет газета.

Напомним, в Белом доме сообщали, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, скорее всего, он примет решение в начале 2023 года. Сам Байден в ответ на соответствующий вопрос пошутил, что не знает о предстоящих выборах.

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