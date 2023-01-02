 

WP – Северная Корея начала год с очередных ракетных испытаний

02.01.2023, 4:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти КНДР заявили, что ракетные пуски 31 декабря и 1 января были испытаниями сверхбольшой реактивной системы залпового огня, пишет The Washington Post. В новом году противостояние Пхеньяна с Вашингтоном и его региональными союзниками — Токио и Сеулом — продолжится, поскольку в Северной Корее по-прежнему говорят о враждебной политике США, а союзники опасаются ядерной угрозы, отмечает автор материала.


AP

Завершая собрание Рабочей партии, созванное для обсуждения целей на 2023 год, Ким Чен Ын призвал «чрезвычайно усилить» военную мощь страны перед лицом угроз со стороны Южной Кореи и США. Принятие на вооружение новой межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести «быстрый ядерный контрудар», а также запуск первого разведывательного спутника стали первыми целями в рамках этого призыва. В своём выступлении после партийного собрания северокорейский лидер отметил, что «структура международных отношений явно сместилась в сторону системы «новой холодной войны», усилилась тенденция к многополярности», пишет The Washington Post. 

В прошлом году Северная Корея провела беспрецедентное количество ракетных испытаний, а Вашингтон, Сеул и Токио ужесточили согласованную линию конфронтации в отношениях с Пхеньяном. В сентябре Ким Чен Ын заявил о невозможности денуклеаризации и переговоров в условиях, когда США проводят «враждебную политику» в отношении его страны и не предоставляют ей гарантии безопасности и снятия санкций. Наращивание ядерного арсенала — это ответ на регулярные военные учения Штатов и их союзников в регионе. При этом Китай и РФ сблизились с КНДР как никогда ранее и последовательно отвергают резолюции Совета Безопасности ООН, призванные наказать Северную Корею за испытания баллистических ракет, что, в свою очередь, даёт правительству страны возможность совершенствовать свои вооружения, пишет автор материала.

На прошлой неделе северокорейские беспилотники впервые за пять лет нарушили границу с южным соседом, вчера КНДР запустила три баллистические ракеты малой дальности, которые приводнились между Корейским полуостровом и Японией, а уже сегодня был произведён ещё один аналогичный запуск. Пхеньян заявил, что в субботу и воскресенье проводились испытания «сверхбольшой реактивной системы залпового огня», способной нести ядерный заряд, уточняет The Washington Post.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.23 / Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января

05.09.20 / Меркель пообещала не переселять россиян из Калининградской области

04.10.22 / “Оказалась никому не нужна”: говорящую исподтишка обиженку Пугачеву поставили на место

19.12.21 / Мнение: 3 лимона лучше!

28.02.21 / Алексея Навального проверят на причастность к убийству Бориса Немцова

14.05.21 / В Иерусалиме торжественно открыли памятник Сталину

18.10.22 / Протеиновые батончики вызывают чувство усталости: пять продуктов, которые не стоит есть перед тренировкой

07.01.21 / В мире: Страны Прибалтики держат оборону против российской вакцины

03.02.22 / Гоген Солнцев обвинил бывшую жену Екатерину Терешкову в диверсии

24.09.22 / Алла Пугачева станет наставником шоу «Голос»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика