Le Figaro – теннисистка Соболенко надеется, что российских и белорусских спортсменов вернут на Уимблдон

«Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что изменилось? Ничего», — отметила белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая считается пятой ракеткой мира. Как приводит её слова Le Figaro, спортсмены ничего не могут изменить в политике, поэтому она надеется, что в 2023 году Британская федерация тенниса отменит свой запрет и допустит спортсменов на Уимблдон.



AP

Пятая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что изгнание российских и белорусских игроков с Уимблдона в прошлом году было напрасным и что она «очень надеялась» на изменение этой политики в 2023 году, пишет Le Figaro.

После начала российской специальной военной операции Британская федерация тенниса запретила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в своих соревнованиях. Под запрет попала и сама белоруска Арина Соболенко, а также Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Виктория Азаренко.

«Я просто очень разочарована тем, что спорт так или иначе участвует в политике. Мы просто спортсмены, которые занимаются своим спортом. Это всё. Мы не занимаемся политикой, — сказала она на полях турнира в Аделаиде. — Если бы мы все могли что-то сделать, мы бы это сделали, но мы ничего не можем контролировать. Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что изменилось? Ничего», — сказала она.

Британская федерация тенниса ещё не объявила, будет ли запрет действовать в 2023 году.

Соболенко была полуфиналистом Уимблдона в 2021 году, и она отметила, что хотела бы принять участие в лондонском турнире Большого шлема в 2023 году, пишет Le Figaro.