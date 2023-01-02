 

Le Figaro – теннисистка Соболенко надеется, что российских и белорусских спортсменов вернут на Уимблдон

02.01.2023, 4:25, Разное
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«Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что изменилось? Ничего», — отметила белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая считается пятой ракеткой мира. Как приводит её слова Le Figaro, спортсмены ничего не могут изменить в политике, поэтому она надеется, что в 2023 году Британская федерация тенниса отменит свой запрет и допустит спортсменов на Уимблдон.


AP

Пятая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что изгнание российских и белорусских игроков с Уимблдона в прошлом году было напрасным и что она «очень надеялась» на изменение этой политики в 2023 году, пишет Le Figaro.

После начала российской специальной военной операции Британская федерация тенниса запретила спортсменам из РФ и Белоруссии участвовать в своих соревнованиях. Под запрет попала и сама белоруска Арина Соболенко, а также Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Виктория Азаренко.

«Я просто очень разочарована тем, что спорт так или иначе участвует в политике. Мы просто спортсмены, которые занимаются своим спортом. Это всё. Мы не занимаемся политикой, — сказала она на полях турнира в Аделаиде. — Если бы мы все могли что-то сделать, мы бы это сделали, но мы ничего не можем контролировать. Они запретили нам участвовать в Уимблдоне, и что изменилось? Ничего», — сказала она.

Британская федерация тенниса ещё не объявила, будет ли запрет действовать в 2023 году.

Соболенко была полуфиналистом Уимблдона в 2021 году, и она отметила, что хотела бы принять участие в лондонском турнире Большого шлема в 2023 году, пишет Le Figaro.

 


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