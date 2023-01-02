 

Актриса, у которой нет “Оскара”: хитрая лисица притворилась дружелюбным песиком

02.01.2023, 3:18, Разное
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Лисы – хоть и опасные, но очень привлекательные звери, которые порой удивляют своим поведением людей. Так, сотрудники “Заповедного Приамурья” сняли на видео лисицу, увязавшуюся за ними. В национальном парке посчитали, что дикое животное притворилось дружелюбным песиком. Мол, актриса, у которой еще нет “Оскара”. “Она за нами путешествует где-то километр”, – рассказал автор видео.

Также в Сети говорят, что лисица похвасталась шубкой перед инспекторами “Заповедного Приамурья”. К слову, зимой шерсть этих животных становится более пушистой. Это позволяет им лежать сохранять тепло даже лежа на снегу.


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