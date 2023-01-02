Мнение: Межевой спор

Российская пропаганда и властители периодически пользуются тезисом «А у них негров бьют» применительно к военным упражнениям НАТО, США и Запада в целом. Дескать, а мы чё? Мы ничё. А вот они тоже. Югославию любят в пример приводить, Ливию-Сирию.

Но есть нюанс. Это как раз тот случай, когда смотришь, но в упор не видишь.

Запад четко следует одной и той же идеологической установке — он не освобождает территории. Он освобождает людей. А далее может быть самый разный набор тех, от кого идет это освобождение — от тиранов, от международных террористов — неважно. Здесь важен посыл — ключевой фигурой становится человек, которому Запад несет свободу. Не справедливость, не материальное благополучие, а свободу, как базовую ценность, на которой стоит западная цивилизация.

Понятно, что здесь возникают серьезные разночтения и разногласия, так как для арабов-негров свобода есть величина не слишком понятная и несущая в себе совсем иную смысловую нагрузку. Да и у русских, к примеру, свобода и воля — сильно разные вещи. Что, в общем-то, нормально — у разных цивилизаций и понятийный аппарат должен быть разным.

Кремлевские смотрят на это в упор, но пытаясь косплеить (плохо, понятно), не улавливают самую суть. И все время сбиваются на вопрос территориальный. Дескать — главное освободить территорию, ну, а потом все как-то срастется-приложится. Главное, чтобы государь-надёжа распростер свои крылья над Ахтыркой с Кобеляками, а там уже городовые, вахмистры и коллежские асессоры доведут до населения государеву волю. Как только какой-нибудь пропагандист пытается перевести тему на освобождение не территории, а людей на этой территории, его речь из полноводной и величавой сразу сбивается на какую-то сущую ахинею, так как от чего именно и кого именно нужно освобождать — тут версии у каждого очень сильно различаются. Особенно когда текущая российская идеология мало чем отличается от того, от чего освобождают. Когда в прямом эфире призывают полировать территорию ядерными ударами, а видные государственные деятели раз за разом угрожают тем же самым. Зачистить территорию ядерными ударами можно, а вот освободить кого-то от чего-то — увы, нет. Только от жизни.

А между тем, западная установка на освобождение человека при всем своём, скажем аккуратно, несовпадении с реальной практикой, всё-таки ставит определенные ограничения. Ковровые бомбардировки чисто гражданских объектов в такой постановке вопроса если не исключены, то сильно ограничены. И если вспомнить ту же Югославию, то основные косяки той операции, за которые натовцев тут же с удовольствием долбили их противники — это как раз и были удары по гражданским объектам. Намеренные были эти удары или случайные — они, конечно, были. Но основная часть этих ударов шла именно по военной инфраструктуре, что, в общем-то, было вполне логично и экономно: даже НАТО не готово нести бремя расходов такого уровня, когда нужно выжигать территорию небольшой страны под корень.

У России при установке освобождения территорий ограничений нет. Мы ведь не людей освобождаем, а незаконно отнятое. Появились тут всякие, оттяпали исконное — возвертайте взад. И для простого обывателя это, кстати, работает. Межевые споры в селе — самые страшные, за десять сантиметров вправо-влево могут и вилами в живот. Так что глубинный народ межевой спор с Украиной понимает отлично, на глубинном же уровне. А вот идею освобождения от нацизма — не очень, ибо и толкование безбрежное, и версий разных много, запутаешься. А тут — вот оно, понятное: вот тот клин до самого оврага — наш. У нас даже документ когда-то на него был, но куда-то дели. И в такой парадигме никаких ограничений не существует. Освобождают именно территорию. А население — ну, тут как приложится. Оно, в сущности, даже без надобности.

И «с той стороны» такую постановку вопроса тоже прекрасно понимают, что и становится причиной предельно ожесточенного сопротивления: а нам куда деваться после такого «освобождения»?

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