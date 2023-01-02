CNN: НАТО принудит президента Украины Зеленского подписать мирный договор

НАТО может принудить президента Украины Владимира Зеленского подписать мирный договор с Россией из-за поставок оружия, заявления Запада о проигрыше Москвы преждевременные, информирует CNN.

Издание отмечает, что в НАТО могут начать искать целесообразность поставок оружия Киев в ущерб долгосрочной безопасности, настаивая на невыгодном для Украины мире, передает Ura.ru.

Также автор статьи считает, что заявления Запада о проигрыше РФ в спецоперации в Украине преждевременны.

Ранее подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинская армия не может противостоять российским войскам, потому что у нее нет необходимых для этого военных ресурсов, сценария победы для ВСУ нет.

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