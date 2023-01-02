 

Глава НАСА Нельсон заявил о том, что Китай может объявить часть Луны своей территорией

02.01.2023, 3:05, Новости дня
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США участвуют в космической гонке, существует риск, что Китай решит объявить часть Луны своей территорией, сообщил глава НАСА Билл Нельсон.

Как сообщил Нельсон, американцам «лучше следить» за тем, чтобы Китай, пользуясь «предлогом» научных исследований, не оказался «в каком-либо месте на Луне». Он опасается, что представители Китая заявят: «Держитесь подальше, мы здесь, это наша территория». Нельсон надеется, что американцы прибудут на Луну раньше, но подчеркнул, что дата высадки китайцев «становится все ближе и ближе», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Напомним, глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил о подписании межправительственного соглашения между Россией и Китаем по созданию научной лунной станции. США с 2011 года вытеснили Китай из проектов по освоению космоса, в которых участвует НАСА.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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