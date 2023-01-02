Al-Ikhbariya сообщил об ударах Израиля по Дамаску

Юг Дамаска подвергся атаке со стороны Израиля, сообщают сирийские государственные СМИ.

Сирийская ПВО отражает атаку в небе над столицей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Ikhbariya и SANA.

Напомним, Израиль регулярно атакует территорию Сирии, удары в основном приходятся на пригороды Дамаска. Израиль объясняет атаки тем, что там ведет военную деятельность Иран. Тегеран оказывает помощь законным сирийским властям.

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