 

Al-Ikhbariya сообщил об ударах Израиля по Дамаску

02.01.2023, 3:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юг Дамаска подвергся атаке со стороны Израиля, сообщают сирийские государственные СМИ.

Сирийская ПВО отражает атаку в небе над столицей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Al-Ikhbariya и SANA.

Напомним, Израиль регулярно атакует территорию Сирии, удары в основном приходятся на пригороды Дамаска. Израиль объясняет атаки тем, что там ведет военную деятельность Иран. Тегеран оказывает помощь законным сирийским властям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.20 / DE – Иран пообещал США «сокрушительный ответ» за попытку единолично ввести санкции

13.07.20 / Mallorca Zeitung – сотни немецких туристов в Испании пьют и гуляют, будто никогда не слышали о пандемии

24.07.20 / Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Армении и Азербайджана

10.12.21 / Жители Калмыкии выбрали для благоустройства семь общественных территорий

11.01.22 / Посол США не счел провальными переговоры с Россией по гарантиям безопасности

14.02.22 / Зеленский призвал политиков и бизнесменов, уехавших за границу, вернуться в Украину в течение суток

17.07.20 / У станции метро в Киеве прогремел взрыв

25.01.22 / В Госдуме сообщили о намерении рассмотреть обращение о признании Россией боевиков “ЛДНР”

14.01.21 / В Германии изучают обстоятельства смерти 10 привитых от COVID-19 человек

11.07.21 / Австрийские ученые разработали новую методику омоложения мозга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика