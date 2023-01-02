 

OF – новая эпоха для Хорватии — вступление в зону евро и в Шенген

02.01.2023, 3:00, Разное
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С 1 января 2023 года Хорватия вступает в Шенгенскую зону и меняет свою национальную валюту, куну, на евро, пишет Ouest-France. Местные жители опасаются, что это может привести к повышению цен и обострить проблему нелегальной миграции, хотя Хорватия давно интегрирована в европейское пространство.


AP

С 1 января 2023 года в Хорватии начинается новая эпоха: она вступает в зону евро и в Шенген, пишет Ouest-France. «Исторический момент» для этой балканской страны, отмечает автор статьи. И местные газеты приветствовали вступившие в силу изменения. Так, газета Vecernji List называет их «вершиной членства Хорватии в ЕС».

Эксперты говорят, что переход на евро должен помочь защитить экономику Хорватии, одну из самых слабых в ЕС. В ноябре инфляция в Хорватии достигла 13,5% по сравнению со средним показателем 10% в еврозоне. Страны Восточной Европы, входящие в ЕС, но не перешедшие на евро, такие как Польша и Венгрия, оказались ещё более уязвимыми к скачку цен. По словам управляющего Национальным банком Хорватии Бориса Вуйчича, отказ от куны является «единственной разумной политикой».

Если хорваты в целом приветствуют отмену пограничного контроля, то смена валюты вызывает недоверие, отмечает автор статьи. В последние дни старого года жители стояли в очереди в банки и в банкоматы, чтобы снять деньги, опасаясь проблем с платежами после перехода на евро. Многие переживают, что введение евро приведёт к повышению цен, в частности потому, что компании будут округлять их при конвертации.

Но некоторые респонденты отмечают, что «Хорватия вступает в элитный клуб». И «евро уже был мерилом стоимости, психологически в этом нет ничего нового», уже лет 20 в Хорватии цены пересчитывают в евро. Около 80% банковских вкладов в Хорватии содержатся в евро, её основные партнёры находятся в зоне евро, а туризм, который даёт 20% её ВВП, подпитывается европейцами.

Эксперты рассчитывают, что вступление Хорватии в Шенгенскую зону должно стимулировать туристический сектор. Но появится и серьёзная проблема — борьба с нелегальной иммиграцией. После вступления в ЕС Хорватии пришлось усилить свою внешнюю сухопутную границу, которая составляет более 1350 км, отмечает Ouest-France.

 


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