AT – на Украине можно заработать, поэтому элиты США её и поддерживают

Украина уже давно является машиной для отмывания денег, поэтому американская элита ставит её выше интересов своего народа. Как пишет American Thinker, очередное доказательство этому — намерение Зеленского участвовать во Всемирном экономическом форуме и сотрудничать с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock.



AP

Сегодня в США у многих возникает вопрос: почему политики ставят интересы Украины выше интересов американского народа. Как пишет обозреватель American Thinker Андреа Уидбург, тот факт, что Украина издавна является машиной для отмывания денег, даёт намёк на ответ: элите нужно поддерживать это государство. Однако ещё один намёк появился, когда стало известно, что Владимир Зеленский стремится к партнёрству с одной из крупнейших инвестиционных компаний мира BlackRock.

Как продолжает автор материала, каждый консерватор знает, что у Байдена замечательные отношения с Украиной. В конце концов, не кто-нибудь, а украинская компания Burisma дала Хантеру Байдену место в своём правлении с окладом $85 тыс. в месяц. То, что Хантер ничего не знал о бизнесе компании и не говорил ни по-украински, ни по-русски, не имело никакого значения. Значение имело то, что папа Хантера, бывший в то время вице-президентом, сделал всё, чтобы прекратить расследование коррупционных связей между Burisma и государством.

А когда начался украинский конфликт, американское правительство окунулось в него с головой. Митч Макконнелл твёрдо заявил, что Украина — самый важный и неотложный вопрос для Республиканской партии. Не открытые границы, не гибель людей от фентанила, не инфляция, не безработица, не другие тревожные события в Америке, а именно Украина, пишет Уидбург.

И вот недавно Зеленский заявил, что Киев готовится к участию в январском заседании Всемирного экономического форума в Давосе и что украинский руководитель ведёт переговоры с главой BlackRock Ларри Финком о работе по восстановлению после окончания военных действий. Зеленский заявил в своём вечернем обращении к нации: «Специалисты этой компании уже помогают Украине в создании фонда по восстановлению нашего государства».

«Похоже, интересы нашего правительства совпадают с повесткой глобалистов, но не с интересами Америки. Весьма показательно, что после того, как мы профинансировали этот конфликт, Зеленский решил отдать все послевоенные барыши глобалистской компании и хочет получать руководящие указания от Всемирного экономического форума», — пишет автор American Thinker.