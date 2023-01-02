 

Mindener Tageblatt – переход командования силами быстрого реагирования НАТО к Германии омрачили проблемы с оснащением

02.01.2023, 3:00, Разное
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Бундсвер возглавил Объединённую оперативную группу повышенной готовности, пишет Mindener Tageblatt. Но переход командования к Германии омрачили проблемы с оснащением немецкой армии. Из-за большого количества технических дефектов военнослужащие ФРГ так и не получили БМП Puma и вынуждены ездить на устаревших Mader. Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что это не представляет угрозы для сил быстрого реагирования.


AP

Германия приняла на себя командование силами быстрого реагирования НАТО, пишет Mindener Tageblatt. Численность так называемого передового отряда альянса будет насчитывать в этому году 11 500 солдат. Бундесвер предоставит 8000 из них. Другие прибудут из Бельгии, Чехии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Словении.

Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF) была создана после существенного обострения украинского кризиса в 2014 году и с тех пор играет центральную роль в устрашении России. Её особенность заключается в высокой степени боеготовности этого типа войск. Их развёртывание будет осуществляться в течение 48—72 часов.

Смену командования омрачило то обстоятельство, что немецкие солдаты так и не получили боевые машины пехоты Puma. Министр оброны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что из-за большого количества технических дефектов Puma немецким военнослужащим придётся ездить на устаревших БМП Marder.

Однако, по мнению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, дефициты с оснащением бундсвера не представляют угрозы для VJTF. К тому же силы быстрого реагирования состоят не только из немецких войск, напомнил он: «Я абсолютно уверен, что все девять государств, которые задействованы в силах быстрого реагирования НАТО, будут соответствовать требованиям альянса». Конечно, есть дефицит и проблемы оснащения, признал глава альянса, но их можно будет устранить благодаря специальному фонду в размере €100 млрд, выделенного немецкой армии, а также в целом повышения расходов на оборону Германии.


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