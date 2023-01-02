La Vanguardia – традицию украшать ёлку в Испанию привезла русская княжна Трубецкая

Традицию наряжать новогоднюю ёлку в Испанию привезла русская княжна Софья Трубецкая, которая, будучи замужем за испанским маркизем, тосковала по традиции своего детства в России, пишет La Vanguardia. В XIX веке в Мадриде Трубецкая была одной из самых влиятельных дам и законодательницей моды, за которой высшее общество испанской столицы повторило обычай украшения ёлки.



AP

«Как нетрудно догадаться», украшение ёлки к Рождеству и Новому году не является исконно испанской традицией, пишет La Vanguardia. Как отмечает издание, традиция берёт своё начало в Северной Европе задолго до христианизации: зимой, в честь рождения бога Фрея, скандинавские народы украшали вечнозелёное дерево.

Позже, хотя трудно определить, когда именно, христианство переняло этот обычай. При этом известно, что традиция украшать ёлку была широко распространена в некоторых регионах Германии XVI века, поэтому историки утверждают, что современная версия этой традиции может иметь протестантское происхождение.

Однако в Испании, и это известно доподлинно, традицию ввела русская княжна Софья Трубецкая. Как пишет La Vanguardia, Трубецкая была очень известной личностью в Мадриде в XIX веке. «Красивая, элегантная, утончённая и умная» княжна была супругой могущественного маркиза де Альканьисес Хосе Осорио-и-Сильвы и одной из самых влиятельных дам в высшем обществе Мадрида.

Трубецкая стала женой маркиза в 1869 году и быстро стала законодательницей моды в испанской столице, где поселилась пара. Все, кто мог себе это позволить, покупали такие же шляпки и мантильи, как у неё, а когда во дворце в Мадриде, где сейчас располагается штаб-квартира Банка Испании, появилась украшенная ель, все поспешили вновь повторить за Трубецкой. Княжна тосковала по традиции своего детства в России, где украшение ёлки уже было обыденным праздничным явлением среди высшего класса.

Как отмечает издание, такой же фурор княжна произвела во Франции, где жила, будучи замужем за герцогом Морни, своим первым мужем, который умер в 1865 году. Там её называли самой красивой девушкой в парижском свете. Загадочности её персоне добавляла и её биография: в Российской империи ходили слухи, что она была внебрачной дочерью самого императора Николая I.