 

Мнение: Поздний завтрак

02.01.2023, 2:51, Разное
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У кого 1 января не так, тот не праздновал Новый год… Или живет не в России…

Источник: Ирек Муртазин


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