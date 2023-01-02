Арестович сравнил ситуацию в Украине с «Властелином колец» и предложил установить монархию

На Украине нужно установить монархию и объявить, что Киев «собирает земли Рюриковичей», сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Арестович дал интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Отрывок из интервью опубликован в Telegram. Он считает, что это «единственный способ перебить все московское». По его мнению, Украина оказалась «в сценарии» «Властелина колец», поэтому «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». Он указал, что в Великобритании «есть монархия» и это «не худшая страна мира», монархия была восстановлена в Испании, «сильное движение» за восстановление монархии есть во Франции, а в Бельгии династию выбрали только в XIX веке, передает РИА «Новости».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Историк и политолог Владимир Корнилов указал, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики, а своим заявлением Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине.

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