 

Арестович сравнил ситуацию в Украине с «Властелином колец» и предложил установить монархию

02.01.2023, 1:39, Новости дня
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На Украине нужно установить монархию и объявить, что Киев «собирает земли Рюриковичей», сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

Арестович дал интервью солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке. Отрывок из интервью опубликован в Telegram. Он считает, что это «единственный способ перебить все московское». По его мнению, Украина оказалась «в сценарии» «Властелина колец», поэтому «должно быть возвращение короля, то есть Арагорна». Он указал, что в Великобритании «есть монархия» и это «не худшая страна мира», монархия была восстановлена в Испании, «сильное движение» за восстановление монархии есть во Франции, а в Бельгии династию выбрали только в XIX веке, передает РИА «Новости».

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина якобы является единственной и законной наследницей Киевской Руси. Историк и политолог Владимир Корнилов указал, что в законе Украины «О правопреемстве» страна названа наследницей Украинской Советской Социалистической Республики, а своим заявлением Зеленский дает историческое обоснование российской специальной военной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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