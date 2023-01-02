Легойда заявил о намерении властей Украины купить раскольников Киево-Печерской лаврой

Власти Украины начали изъятие храмов Киево-Печерской лавры у канонической Украинской православной церкви, решив таким образом «купить» раскольников, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

В воскресенье украинские СМИ сообщили, что священнослужителям канонической УПЦ закрыли доступ к двум храмам Киево-Печерской лавры – Успенскому собору и Трапезной церкви, передает РИА «Новости».

Легойда назвал «изъятие святынь» беззаконным, отметив, что такого не было «со времен безбожной советской власти». Он подчеркнул, что верующих изгоняют «при молчании тех структур, которые не оставляли без реакции любую, даже потенциальную угрозу религиозной свободе». По его словам, трудно поверить, что в Украине можно «восстановить права законным путем».

В РПЦ заявили, что украинские власти относятся к «святыне, которую возводили и сохраняли несколько поколений верующих», как к 30 сребреникам для покупки «марионеточной «церкви» раскольников»

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) заявил, что священников УПЦ «гонят с Верхней лавры». «Нам не отдают наши иконы. Составили комиссию. Директор музея сказал, что «мы должны забрать все по описи». А кто описывал, когда мы приносили?» – рассказал митрополит. Он подчеркнул, что деньги на восстановление Успенского собора получены от верующих, а не от государства.

Митрополит Павел сообщил, что УПЦ «заставляют передать царские врата Успенского собора, это очень дорогая вещь». «Говоря по-вашему, позолоченный иконостас, престолы… Живопись на стенах мы не намерены срывать… Мы отдаем государству по описи. Но чтоб запомнили, что когда придет время – навсегда так не будет – мы спросим (по описи)», – сказал он.

Митрополит призвал прекратить «в Рождественские дни лить слезы в людей». Он сообщил, что представители СБУ и МВД Украины обвинили его в призывах к мятежу. Он подчеркнул, что «был и будет против этого», призвал к терпению, а также «с верой и любовью помнить о своем земном отечестве».

«Читайте каждый день Евангелие, Псалтирь, поминайте имена воинов, предстоятеля церкви, епископат, священнослужителей. Гонителям Церкви Христовой не победить Христа. Ирод тоже хотел победить Христа, убил 14 тысяч младенцев и умер, съеденный червями», – сказал он.

Напомним, Киево-Печерский историко-культурный заповедник отказался продлевать аренду Трапезного и Успенского храмов для УПЦ. У священнослужителей УПЦ остался доступ к Нижней лавре, на остальную территорию национального заповедника «Киево-Печерская лавра» их не пускают

—