Взрывы прогремели в Киеве и других подконтрольных украинским властям городах

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02.01.2023, 1:39, Новости дня
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В половине областей Украины объявлена воздушная тревога, в столице и ряде других городов, которые контролируются украинскими войсками, прогремели взрывы, сообщают СМИ.

В частности, ночью сирены зазвучали в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях. Кроме того, в воскресенье вечером воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Черкасской, Николаевской и Кировоградской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

Взрывы прозвучали в Голосеевском районе и в левобережной части Киева. Еще два взрыва прогремели в Вышгородском районе на севере Киевской области. Также Взрывы звучат в городе Днепре (Днепропетровске), сообщают украинские СМИ.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в Telegram, что в городе Запорожье, «временно оккупированном режимом Зеленского», слышали не менее трех взрывов. Позднее он сообщил о «новой волне взрывов» в Запорожье.

Напомним, в Киеве в ночь на воскресенье тоже были слышны взрывы, работала система противовоздушной обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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