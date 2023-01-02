Guardian – новая политическая эра — тысячи бразильцев вышли на улицы страны, чтобы отпраздновать инаугурацию Лула да Силвы

Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы Бразилии, чтобы отпраздновать историческое событие — инаугурацию президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, передаёт The Guardian. По словам собравшихся в центре бразильской столицы Бразилиа людей, они наконец чувствуют облегчение и свободу после тяжёлых четырёх лет под руководством Жаира Болсонару.



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Десятки тысяч бразильцев вышли на улицы Бразилии, чтобы отпраздновать начало новой политической эры, отсчёт которой пойдёт с инаугурации президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, пишет The Guardian.

Да Силва, уже возглавлявший Бразилию в период с 2003 по 2010 год, вновь придёт к власти в стране в воскресенье днём во время торжеств, в которых примут участие ряд мировых лидеров и посмотреть на которые собрались его сторонники со всех уголков южноамериканской страны.

«Мы чувствуем головокружительное безмерное облегчение. Мы пережили четыре года террора, и теперь мы чувствуем себя свободными», — рассказала изданию журналистка Ариматаа Лафайетт, когда в воскресенье рано утром толпы людей в красной одежде маршировали к зданию Национального конгресса.

60-летняя Франсели Анжос проехала 55 часов по дороге из города Сантарем, чтобы стать свидетелем исторического для страны события после четырёх непростых лет, в течение которых ускорились темпы вырубки лесов в Амазонии и в результате пандемии коронавируса погибло около 700 тыс. человек. «Я убеждена, что наступила новая весна», — считает Анжос.

Руки Лукаса Родригеса дрожали от волнения, когда он рассказывал о своём восторге от сенсационного возвращения Лула да Силвы, ровно через 20 лет после того, как бывший лидер профсоюза стал первым президентом Бразилии из рабочего класса в январе 2003 года. «Вся Бразилия здесь — вот на что способен Лула», — отметил 25-летний Родригес, прибывший на торжества из южного штата Санта-Катарина.

Уходящий с поста президента Жаир Болсонару намерен бойкотировать инаугурацию Лулы. В стране его обвиняют в создании «атмосферы хаоса и социального развала» после отказа признать результаты выборов. На выборах в октябре Болсонару проиграл 2 миллионов голосов в стране с населением 214 миллионов человек, что, как отмечает издание, вызвало волну облегчения у множества бразильцев.

«Это были четыре года полного разрушения. Теперь здесь снова можно дышать», — приводит The Guardian слова 47-летней учительницы из северо-восточного штата Сеара Адрианы Мары Сильвы.

При этом множество бразильцев хотели бы, чтобы Болсонару привлекли к ответственности за его действия в качестве президента страны. «Мы сделаем всё, чтобы он не скрывался в США… Он совершил столько преступлений против нашего народа. Болсонару должен предстать перед судом», — настаивает медсестра из Нью-Йорка бразильского происхождения Мириам Маркес.

Однако в стране остаётся немало сторонников Болсонару, высказывающихся против нового президента. Некоторые из них даже готовы пойти на крайние меры, чтобы не допустить его инаугурации. Перед Рождеством бразильская полиция предотвратила заговор, организованный сторонниками Болсонару: они планировали применить бомбу. В связи с этим для защиты Лула да Силвы в столице задействованы снайперы, беспилотники и тысячи сотрудников сил безопасности.