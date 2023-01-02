CNN – «мы в ловушке» — сотни тысяч британцев вынуждены жить в страхе за свою жизнь в небезопасных домах

Сотни тысяч людей по всей Великобритании живут в многоэтажных домах, которые могут сгореть в любой момент, так как их фасады облицованы легковоспламеняющимися материалами, передаёт CNN. При этом, по словам экспертов, существующие проблемы являются результатом десятилетий провальной политики Консервативной партии Великобритании.



АР

В мае 2017 года Софи Биченер сделала то, что получается лишь у немногих двадцатилетних: купила жильё. Британка заплатила около £230 тыс. за квартиру с двумя спальнями в многоэтажном доме в получасе езды от Лондона. Однако, как отмечает CNN, всего месяц спустя её радость сменилась тревогой.

В доме, похожем на её дом: 24-этажном здании Grenfell Tower на западе Лондона, который был обнесён легковоспламеняющейся облицовкой, произошёл пожар. Материал, призванный защищать от ветра и дождя, вспыхнул как спичка. В результате пожара погибли 72 человека, а многие другие остались без жилья. Это повергло Биченер в панику, заставив задаться вопросом, не грозит ли это и её дому.

Обгоревшее здание простояло без крыши несколько месяцев, нависая над одним из самых богатых районов Лондона. Оно стало памятником, символизировавшим катастрофические последствия десятилетия жёсткой экономии — политики сокращения расходов, начатой Консервативной партией в ответ на финансовый кризис 2008 года.

После трагедии от британских политиков последовала волна обещаний, что всё изменится — безопасность зданий будет повышена, социальное жильё реформировано и будет пересмотрена программа сокращения государственных расходов.

Однако за пять лет, прошедших с тех пор, британцы, живущие в многоэтажных домах с небезопасной облицовкой, оказались в состоянии неопределённости. CNN пообщался с некоторыми из них, и все они сказали, что их парализует страх, что их здания могут загореться в любой момент. Они также жалуются на значительные расходы на устранение дефектов безопасности, которые возникли не по их вине — несмотря на то, что правительство обещало, что им не придётся «платить ни копейки».

Теперь их проблемы усугубляются новым бедствием: кризисом стоимости жизни. По мере роста цен на энергоносители и инфляции многие британцы, в том числе Биченер, оказались в безвыходной ситуации. Им приходится не только оплачивать высокие счета, но и нести непомерные расходами на ремонт жилья, «которое теперь больше похоже на тюрьму, чем на дом».

Они рассказали CNN, что они живут в состоянии вечной тревоги из-за роста стоимости жизни. Для многих из них цена страхования жилья увеличилась в четыре раза с момента заселения, в то время как другие платят всё больше за обслуживание — сотни фунтов в месяц за так и не начатые работы по обеспечению безопасности.

Многие из них говорят, что оставили ипотеку с переменной ставкой в надежде, что со временем смогут продать квартиру. Однако после повышения процентных ставок Банком Англии этой осенью выплаты стали неподъёмными, а ежемесячные платежи в ряде случаев возросли почти вдвое. Учитывая ещё и растущие расходы на жизнь, британцы, с которыми беседовал CNN, говорят, что они становятся беднее на несколько тысяч фунтов в год.

По словам Биченер, когда она покупала свою квартиру в Vista Tower, 16-этажном офисном здании, построенном в 1965 году и переоборудованном под жильё в 2016 году, «не было никакого упоминания» о пожарной опасности. После трагедии с Grenfell Tower она обратилась в местный совет, чтобы проверить безопасность всех жилых помещений в Стивенейдже, где её заверили, что «все эти здания в порядке».

Но вскоре появились признаки проблем. Застройщик, построивший квартал, прекратил свою деятельность, электронные письма к владельцу свободных земель остались без ответа, а затем и вовсе пришло подтверждение опасений Биченер: в 2019 году, через два года после трагедии, отчёт расследования показал, что облицовка здания не соответствует нормам пожарной безопасности. В ходе инспекции было обнаружено множество опасностей, которые не были указаны ранее.

После этих разоблачений бывшие жители Grenfell Tower посетили Vista Tower, чтобы привлечь внимание к общенациональному кризису небезопасной облицовки зданий. По словам Биченер, один человек, потерявший члена семьи во время пожара заявил ей, что был поражен сходством: «Он сказал, что у него побежили мурашки по коже».

А в ноябре 2020 года она получила от владельца дома счет: все работы по устранению проблем составили около £15 млн, то есть около £208 тыс. с каждого владельца квартир в доме.

И правительство не предложило никакой помощи, а политический хаос в Великобритании только усугубил ситуацию. За пять лет после трагедии Grenfell Tower из-за внутренних разногласий в Консервативной партии сменилось семь министров по жилищным вопросам. Некоторые из них начали добиваться успехов, — в том числе угрожая судебным иском, чтобы заставить компанию, владеющую Vista Tower, заплатить, а не перекладывать расходы на плечи жильцов, — но спустя несколько недель они оказывались без работы.

Всё это не могло не отразиться на жизни Биченер. Девушка не может продать квартиру, потому что банки не хотят давать кредиты под залог недвижимости. При этом в последние месяцы её ипотека, страховка и плата за обслуживание стремительно растут. Из-за непосильных расходов она откладывает свадьбу с любимым человеком и боится думать о детях. «Я больше не могу позволить себе жить в этом доме. Я не хочу платить за обслуживание, я не хочу оплачивать все эти ужасные расходы арендатора. Я просто не хочу этого. Но я не могу вырваться. Я в ловушке», — отмечает 30-летняя британка.

И она не одинока. Сотни тысяч людей находятся в такой же ситуации. По данным заместителя редактора Inside Housing, который тщательно освещал эту историю на протяжении последних пяти лет, Питера Эппса, в небезопасных высотных зданиях, вероятно, проживает более 600 тыс. человек, а в похожих домах от пяти до 10 этажей — ещё миллионы.

По мнению Эппса, существующие сейчас проблемы являются результатом десятилетий провальной политики. Он утверждает, что Великобритания «позволила случиться» трагедии Grenfell Tower благодаря сочетанию «сокращения государственного регулирования, корпоративной жадности и институционального безразличия».

Доказательства, представленные в ходе расследования по делу о пожаре, показали, что местный совет сэкономил £300 тыс., заменив более качественную цинковую облицовку на более дешевый алюминиевый композитный материал. При этом, по словам Эппса, любые правила, требующие от застройщиков использовать более качественные материалы, рассматривались как «направленные против предпринимателей». Застройщики даже не обязаны были привлекать квалифицированных инспекторов по пожарной безопасности для проверки своих зданий — только тех, кого сами застройщики считали «компетентными».

Впрочем, по данным CNN, в начале этого года жители небезопасных зданий начали замечать первые признаки прогресса. В письме к застройщикам бывший министр жилищного строительства Майкл Гоув заявил, что «нечестно и непорядочно, что невинные арендаторы … должны быть обременены счетами, которые они не могут себе позволить, чтобы устранить проблемы, возникшие не по их вине». Он изложил план совместной с предпринимателями работы по поиску решения.

Во-первых, он дал застройщикам два месяца «на согласование плана действий по финансированию затрат на устранение последствий», которые оцениваются в £4 млрд. Однако этот срок прошёл, а соглашение так и не было достигнуто.

Чтобы заставить застройщиков действовать, в апреле был принят закон о безопасности зданий, который требует устранения дефектов пожарной безопасности во всех зданиях выше 11 метров и создает фонд для покрытия расходов. Закон ввёл систему «водопада»: первыми средства должны выделить застройщики, но если они не смогут покрыть все расходы, остаток ляжет на плечи владельцев зданий. Если они также не в состоянии платить, только тогда расходы ложатся на арендаторов и владельцев квартир. Правительство попросило 53 компании подписать это обязательство, и многие из них его подписали.

Для жильцов небезопасных домов это стало облегчением. Но возникла новая проблема: обязательство, взятое на себя застройщиками, не было юридически обязательным. Несмотря на то, что правительство выделило деньги на восстановление, ни один механизм пока не заставил застройщиков воспользоваться ими. «До Майкла Гоува владелец здания мог выставить вам счёт за замену облицовки. Теперь они не могут этого делать, но это не означает, что ваше здание будет отремонтировано», — объяснил один из собеседников телеканала.

Британское правительство предприняло ещё одну попытку. В июле там опубликовали контракты, призванные юридически обязать застройщиков взять на себя расходы по ремонту зданий и приступить к этому ремонту. Если застройщики подписывали контракт, это обязывало их исправить проблемы. Тем не менее, ничто не обязывало застройщиков подписывать эти контракты, и ни один из них этого не сделал.

Но, по словам Биченер, жильцы сейчас в такой же опасности, как были пять лет назад. Всё, что изменилось, это то, что по закону им больше не придётся платить десятки и сотни тысяч фунтов стерлингов за ремонт своих зданий. Однако это не мешает владельцам зданий добиваться получения этих средств от жителей. «Сумма в размере £208 430,04, связанная с собственностью, не выплачена. Мы будем признательны, если вы перечислите деньги в течение следующих семи дней», — гласило письмо, которое направил ей владелец Vista Tower в ноябре.

При этом, как отмечает CNN, у большинства жителей опасных домов нет другого выбора, кроме как ждать решения проблемы. Когда 29-летний юрист Зои Бартли купила свою двухкомнатную квартиру в городе Челмсфорд в Эссексе, она думала, что продаст её через несколько лет. Но так и не смогла этого сделать. В январе 2020 года она даже нашла покупателя, но ему было отказано в ипотеке после того, как в ходе проверки здания был обнаружен ряд дефектов пожарной безопасности. По словам Бартли, ей трудно засыпать, зная, что ночью в доме может вспыхнуть пожар. Другие британцы, побеседовавшие с CNN, говорят, что они рассказали своим детям, что делать, когда сработает сигнализация.