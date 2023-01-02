Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января

ИСТОРИЯ

2 января Православная

церковь чтит память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Он

родился в Сирии и стал известен за ношение божественного духа. За это он и

получил свое прозвище.

Игнатий Богоносец принял мученическую смерть за стойкость

и отказ от отречения от веры.

В народе Игнатий

прославился как покровитель дома, уюта и внутреннего спокойствия.

ТРАДИЦИЯ И

ПРИМЕТЫ

Рожденный в

Игнатов день всегда будет привязан к дому и семье.

В народе следили

за погодой 2 января. Если на улице метель, то август следующего года будет холодный.

Если же день выдался солнечным, то и конец лета будет жарким.

2 января

избавляются от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое

благополучие.

Правильным считалось

слушать мнение окружающих. Считалось, что чужие советы спасут от собственных

ошибок.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

2 ЯНВАРЯ

Нельзя давать в

долг, иначе можно отдать свое счастье.

2 января не

покупают обувь, чтобы не укоротить свою жизнь.

В этот день

нельзя пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулит напасти в доме.