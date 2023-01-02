 

Игнатов день: народные приметы и запреты в праздник 2 января

02.01.2023, 0:27, Разное
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ИСТОРИЯ

2 января Православная
церковь чтит память Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского. Он
родился в Сирии и стал известен за ношение божественного духа. За это он и
получил свое прозвище.

Игнатий Богоносец принял мученическую смерть за стойкость
и отказ от отречения от веры.

В народе Игнатий
прославился как покровитель дома, уюта и внутреннего спокойствия.

ТРАДИЦИЯ И
ПРИМЕТЫ

Рожденный в
Игнатов день всегда будет привязан к дому и семье.

В народе следили
за погодой 2 января. Если на улице метель, то август следующего года будет холодный.
Если же день выдался солнечным, то и конец лета будет жарким.

2 января
избавляются от испорченной посуды, чтобы в новом году получить финансовое
благополучие.

Правильным считалось
слушать мнение окружающих. Считалось, что чужие советы спасут от собственных
ошибок.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
2 ЯНВАРЯ

Нельзя давать в
долг, иначе можно отдать свое счастье.

2 января не
покупают обувь, чтобы не укоротить свою жизнь.

В этот день
нельзя пускать к дому нищих и немощных. Их присутствие сулит напасти в доме.


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