Хинштейн сообщил о смерти «первого и единственного» председателя КГБ РСФСР Иваненко

На 76-м году жизни скончался «первый и единственный» председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Хинштейн напомнил в Telegram, что Иваненко стал руководителем «республиканского (ельцинского) КГБ сразу после его создания в мае 1991». Как отметил Хинштейн, Иваненко «принимал активное участие в борьбе с ГКЧП, лично задерживал председателя КГБ СССР Владимира Крючкова». Кроме того, «в ноябре-декабре в ранге министра руководил Агентством федеральной безопасности: так недолго называлось Лубянское ведомство». Хинштейн заявил, что Иваненко приложил все возможные усилия, чтобы уберечь спецслужбы от развала «на стыке эпох».

С 1923 года до 1941 года и с 1965 года до 1991 года у РСФСР не было своих органов безопасности, а республиканскими управлениями КГБ заведовал общесоюзный Комитет. КГБ РСФСР восстановили в 1991 году, а через несколько месяцев преобразовали в АФБ РСФСР. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о роли Иваненко в истории КГБ.

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