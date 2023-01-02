«Национальная Лотерея» сообщила о выигрыше жителем Подмосковья суперприза «Мечталлиона» в 100 млн рублей

Состоялся первый новогодний розыгрыш «Мечталлиона», суперприз в 100 млн рублей выиграл билет, приобретенный в Московской области, сообщила «Национальная Лотерея».

В пресс-службе заявили, что итоги «Мечталлиона» превзошли все ожидания. Так, еще 270 человек стали «лотерейными миллионерами», хотя прогноз предсказывал 100 подоных выигрышей. Общая сумма выигрыша для 4 млн билетов составила 868 млн рублей.

Участникам, которым в предыдущих тиражах лотереи, не хватило одной цифры для получения суперприза, подарили велосипеды, грузовой мотороллер и путевку на море, а также по 1 млн рублей каждому, передает РИА «Новости».

Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею.

—