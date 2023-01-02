В Польше вступил в силу закон о штрафах в отношении чиновников за неэкономное потребление электроэнергии

В воскресенье вступил в силу закон, который грозит штрафами чиновникам, не выполняющим норматив по экономии электроэнергии на 10%, сообщают информационные агентства.

От руководителей государственных органов требуется добиться снижения потребления электроэнергии на вверенных им объектах на указанный уровень. Требование не касается объектов, используемых для обороны страны, а также критически важной инфраструктуры. Также оно не распространяется на оборудование, которое обеспечивает функционирование инфраструктуры сектора государственных финансов. Штраф составит до 20 тыс. злотых (около 4,5 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Напомним, энергокризис привел к резкому повышению в Польше себестоимости практически любой продукции, поляки стали заниматься кустарной добычей угля и активно делать запасы на случай веерных отключений электроэнергии.

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