Рыбинск. Криминальная хроника с 26 по 31 декабря

В Рыбинске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился местный житель 1953 г.р., который пояснил, что в сети Интернет увидел рекламу торговой площадки, где можно принять участие в инвестиционных проектах, вложить денежные средства для получения доходности. Мужчина направил заявку для участия с указанием своего сотового телефона. После этого на указанный им телефон позвонили неизвестные, которые в течение месяца «консультаций» по получению заработка, убеждали мужчину переводить денежные средства на покупку криптовалюты, нефти и газа. Мужчина выполнял все указания звонивших, и перевел денежные средства в сумме более 10 млн. рублей. После того, как заявитель пояснил звонившим «консультантам», что денежных средств, для оплаты «вывода заработанных денег» больше нет, они перестали выходить на связь. Расследование продолжается.

Полиция предупреждает! Если Вам поступают предложения о возможности получения ежедневных доходов и участия в проекте с гарантированным возвратом средств – стоит усомниться в достоверности и не рассчитывать на получение легких денег. Также настороженно нужно относиться и к проектам, где обещают высокую прибыль. Вывести инвестиции из такой схемы практически невозможно. Будьте бдительны!

Не поддавайтесь уговорам «заработать в сети», совершить выгодную покупку, спасти свои деньги, переведя их на «безопасный счет». Всё это уловки мошенников. Преступники постоянно придумывают новые способы обмана населения. Будьте бдительны!

Полиция призывает граждан быть бдительными при общении с незнакомыми людьми, особенно если речь идет о финансах. Мошенники – хорошие психологи и знают, как войти в доверие и убедить граждан следовать их указаниям.

Самая верная защита от любого мошенничества – осторожность.

По всем фактам, вызывающим у вас сомнение, обращайтесь в полицию по телефону 02 (с мобильного – 102).

Сотрудниками полиции установлены подозреваемые в хранении и сбыте наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля МУ МВД Росси «Рыбинское» при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в микрорайоне Веретье задержан подозреваемый в сбыте наркотического средства. ­­­ Неработающий житель г. Рыбинска 1959 г.р. дал признательные показания. В квартире по месту жительства подозреваемого изъяты весы и упаковочный материал.

В этот же день, в Рыбинском районе сотрудниками полиции задержан покупатель наркотического средства, не работающий житель микрорайона Переборы 1971 г.р. У мужчины, при досмотре, обнаружены и изъяты 100 полимерных пакетиков с веществом внутри, которые он приобрел у незнакомого мужчины в г. Рыбинске. По результатам исследования ЭКЦ УМВД изъятое вещество – наркотическое средство каннабис (марихуана) ­­массой 256,05 гр. Подозреваемым даны признательные показания, он пояснил, что приобрел и хранил наркотическое средство для собственного потребления.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Расследование продолжается.

Полицейскими раскрыта кража сотового телефона

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» обратился житель г. Рыбинска и сообщил о том, что при перевозке пассажиров в автомобиле такси, водителем которого он является, у него пропал сотовый телефон. Ущерб составил 7 тыс. рублей.

Мужчина пояснил, что телефон находился на переднем сидении автомобиля, он выполнял заказы, предоставлял услуги по перевозке пассажиров, и в какой – то момент, обнаружил отсутствие своего телефона.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» в ходе оперативно – розыскных мероприятий установлен подозреваемый, ранее судимый житель г. Рыбинска 1983 г.р., который обнаружил сотовый телефон при проезде в автомашине такси, воспользовался моментом, когда водитель был сосредоточен на дороге и похитил его. Доехав до пункта назначения, оплатил поездку и ушел.

Подозреваемым даны признательные показания.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 ст. 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято, расследование продолжается.

Сотрудниками полиции установлена подозреваемая в мошенничестве

Ранее в МУ МВД России «Рыбинское» с заявлением обратился руководитель микрофинансовой организации, который пояснил, что посредством интернет сети был оформлен договор займа, на жителя г. Рыбинска в сумме 17225 рублей. Однако по истечении срока выплачен не был. Обратившись к заемщику, компанией был получен ответ, что мужчина договор с микрофинансовой организацией не заключал.

Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Рыбинское» установлена подозреваемая, оформившая договор займа в сети интернет, используя документы бывшего супруга, ею оказалась местная жительница 1990 г.р.

Подозреваемой даны признательные показания, она пояснила, что ей требовались деньги.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В Рыбинске молодая женщина попалась на уловки мошенников

В МУ МВД России «Рыбинское» обратилась женщина 1993 г.р. о факте мошенничества.

Установлено, что ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками правоохранительных органов и банка, и сообщили о попытке оформления кредита неизвестными злоумышленниками на ее имя. Убедили оформить несколько кредитов, чтобы исчерпать кредитный лимит (потенциал), а затем перевести на указанные ими банковские счета. Женщина не стала уточнять в банке информацию, выполнила все указания неизвестных и перевела денежные средства в сумме 450 тысяч рублей.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские предупреждают граждан о возможных звонках телефонных мошенников, которые могут представляться сотрудниками банка, службой безопасности банка, сотрудниками полиции. В случае, если звонившие стали интересоваться вашими персональными данными, данными банковских карт, суммой средств на счетах или утверждать, что на вас якобы кто-то пытается оформить кредит, – прекратите телефонный разговор.

Полиция призывает граждан быть бдительными!

Мошенники под любым предлогом пытаются вынудить гражданина назвать конфиденциальные данные: номер карты или банковского счета, PIN-код, CVV/CVC-код (трехзначное число, расположенное на оборотной стороне банковской карты), коды из SMS-сообщений, либо перевести денежные средства.

Чтобы сохранить при себе свои деньги:

– Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях с банковской картой.

– Не переводите денежные средства незнакомым лицам, ни под каким предлогом.

– Никому не называйте конфиденциальные данные банковской карты.