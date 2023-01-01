Лула да Силва в третий раз стал президентом Бразилии

Луис Инасиу Лула да Силва принял присягу, в третий раз заняв пост президента Бразилии, сообщают информационные агентства.

Церемония прошла в здании Национального конгресса Бразилии, передает РИА «Новости».

На церемонии Лула да Силва рассказал, что на предвыборном мероприятии в 1989 году ему подарили ручку, которой попросили подписать присягу, если он выиграет проходившие тогда президентские выборы. Однако тогда да Силве не удалось одержать победу, передает ТАСС.

Да Силва сказал, что хотел подписать присягу президента этой ручкой в 2003 году, но забыл ее; не оказалось ручки при нем и в 2007 году. «Сейчас я взял эту ручку с собой», – сообщил он, отметив, что это «будет данью уважения жителям штата Пиауи», где ему и была подарена ручка. Да Силва принял присягу на срок с 1 января 2023 года до 4 января 2027 года.

Полиция Бразилии задержала мужчину с ножом и взрывным устройством, который пытался проникнуть на церемонию, передает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

«20 лет назад я начал свою инаугурационную речь со слова «перемена». Я сказал тогда, что миссия моей жизни будет выполнена, когда каждый бразилец сможет питаться три раза в день», – сказал он. Да Силва заявил, что сейчас «должен повторить это обязательство», учитывая, что уровень голода и нищеты, которые прежде удалось преодолеть, снова вырос. По его словам, это стало «самым серьезным симптомом разрушений, произошедших в стране за последние годы».

Также президент обещал бороться с вырубкой лесов Амазонии, провести перезагрузку промышленности, чтобы перестать зависеть от других стран, прежде всего в вопросах поставки топлива и энергетики. Кроме того, да Силва сообщил о намерении укреплять сотрудничество в рамках объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Напомним, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, которая посетила Бразилию для участия в инаугурации да Силвы, сообщила, что передала ему послание от президента РФ Владимира Путина. Да Силва одержал на выборах победу над Жаиром Болсонару, который на тот момент был действующим главой государства. СМИ сообщали, что Болсонару не стал дожидаться окончания своего президентства и покинул Бразилию.

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