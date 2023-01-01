 

Полянский не исключил вызова постпреду Украины при ООН Кислице «скорой психиатрической помощи» на заседание Совбеза

01.01.2023, 22:52, Новости дня
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Постпреду Украины при ООН Сергею Кислице нужна помощь психиатра, сообщил первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский, выразив опасение, что «скорую психиатрическую помощь» придется вызывать на заседание Совбеза организации.

Так Полянский прокомментировал новогоднее сообщение Кислицы в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Кислица опубликовал фото наручных часов с Бэтменом в приглушенном свете и фото штаб-квартиры ООН в тумане, сопроводив их антироссийским комментарием. В частности, Кислица раскритиковал «русскоязычный твиттер ООН», передает РИА «Новости».

Полянский в Telegram выразил сожаление в связи с тем, что Мексика с 1 января покидает СБ ООН, ведь ее постпред – профессиональный психиатр, чья помощь «явно по-прежнему востребована». «Конечно, он сможет наблюдать г-на Кислицу на расстоянии, тем более что диагноз абсолютно ясен», – сообщил Полянский, выразив надежду, что состояние Кислицы не обострится, «а то придется скорую психиатрическую прям на заседание вызывать».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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