France 24 – вызов для Нетаньяху — ГА ООН приняла резолюцию об обращении в Международный суд по вопросу оккупации палестинских территорий

Генассамблея ООН 30 декабря проголосовала за обращение в Международный суд за консультативным заключением по вопросу оккупации Израилем палестинских территорий на Западном берегу Иордана, передаёт France 24. Как подчёркивается в сюжете канала, такой шаг со стороны ГА станет вызовом для главы израильского правительства Биньямина Нетаньяху, который вступил в должность на этой неделе.

Генассамблея ООН 87 голосами «за» поддержала обращение в Международный суд, дабы он вынес постановление по вопросу оккупации Израилем палестинских территорий.

Это станет вызовом для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, вступившего в должность в минувшую среду во главе правительства с сильным правым уклоном, в котором представлены в том числе партии, выступающие за аннексию оккупированных на Западном берегу Иордана территорий.





РИЯД МАНСУР, постоянный представитель Палестины при ООН: Мы верим, что если вы верите в международное законодательство и мир, то как бы вы сегодня ни проголосовали, вы всё же поддержите постановление Международного суда ООН.

Принятая Генассамблеей резолюция предполагает запрос в Международном суде консультативного заключения по вопросу юридических последствий оккупации, заселения и аннексии Израилем соответствующих территорий — включая меры, направленные на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима, а также принятие израильским правительством в этой связи дискриминационных законов и мер.

Против резолюции проголосовали 26 стран. В их числе — сам Израиль, США, Германия и Великобритания. Ещё 53 страны воздержались от голосования.

ТОМАС ФИППС, член британской делегации в ООН: Мы не считаем, что обращение в Международный суд ООН поможет вернуть стороны к диалогу. Кроме того, позиция Соединённого Королевства также заключается в том, что запрашивать заключение суда по вопросу, который в сущности является спором между двумя сторонами, не получив при этом согласие от обеих сторон, будет неуместно.



Международный суд — высшая судебная инстанция ООН, занимающаяся спорами между государствами. Его постановления являются юридически обязывающими, хоть обеспечивать их исполнение полномочий у ведомства и нет.

Дата выхода в эфир 31 декабря 2022 года.