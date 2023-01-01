Die Zeit – Германия отказалась от российской нефти, но с её заменой могут возникнуть проблемы

С 1 января в Германии вступил в силу запрет на поставки российской нефти, пишет Die Zeit. Траспортировка сырья по трубопроводу «Дружба» теперь осуществляться не будет. Власти ФРГ считают, что таким образом они освобождают Восточную Германию от «российской зависимости» и делают ещё один шаг на пути к единству страны. Но немецкие нефтеперератаювающие компании опасаются, что альтернатив чёрному золоту из Москвы найти не удастся.



AP

С начала 2023 года Германия прекратила импорт российской нефти, пишет Die Zeit. С 5 декабря в ЕС уже действует запрет на закупку у Москвы чёрного золота, которое поставляется с помощью танкеров. Теперь будет запрещена и транспортировка сырья по трубопроводу «Дружба».

Из-за этого нефтеперерабатывающие заводы на востоке ФРГ вынуждены искать альтернативы, продолжает издание. Для помощи им государство выделило дополнительные инвестиции в размере €1 млрд, заявил уполномоченный федерального правительства ФРГ по Восточной Германии Карстен Шнайдер. Он видит в переменах шанс: «Таким образом мы избавляем Восточную Германию от российской зависимости и делаем ещё один шаг на пути к единству Германии».

Цель эмабрго заключается в том, чтобы затруднить для российского президента Владимира Путина финансирование боевых действий на Украине, продолжает немецкое издание. Впрочем, критики этой инициативы отмечают, что Москва всё равно сможет продавать нефть другим покупателям и всё равно зарабатывать деньги. К тому же в Восточной Германии обеспокоены тем, что российскую нефть не удастся заменить.

По данным нефтеперерабатывающей компании «Шведт» за 60-е годы по трубопроводу «Дружба» в ГДР было поставлено миллиард тонн российской нефти. Теперь предприятие, на котором работает 1200 работников, будет получать танкерную нефть через порт Росток и отчасти польский порт Данциг. Дополнительно чёрное золото будет поставлять Казахстан. Завод в Лойне с 600 сотрудниками будет получать сырьё по тому же маршруту. При этом на начальной фазе оба предприятия ожидают снижения нагрузки на 30%.