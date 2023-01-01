Невоспитанный – не для Весов: какие партнеры имеют шанс в отношениях с разными знаками зодиака

Иногда у двоих, казалось бы, очень близких людей, не складываются отношения. И никто не задумывается, что особенности отношений могут быть связаны со знаком Зодиака. Астрологи убеждены, что важно знать, с кем именно вам будет комфортно. Эксперты рассказали, какой партнер нужен каждому из созвездий зодиакального круга.

Овен

Овну важно чувствовать вызов. Он нуждается в новизне и небольшой конкуренции. Этот знак сможет высоко оценить неприступную личность, которая сможет заряжать его своей энергией.

Телец

Телец хочет иметь рядом с собой верного партнера. С таким человеком ему хотелось бы делить самые лучшие моменты своей жизни.

Близнецы

Близнецам не так много нужно от отношений, как это может показаться на первый взгляд. Им нужен человек, который может стать для них стимулом к интеллектуальному развитию. С ним этому знаку приятно будет поддерживать содержательную беседу.

Рак

Раку желательно построить отношения с открытым, эмоционально стабильным партнером. Этому знаку нужен позитивно настроенный человек с положительной энергетикой.

Лев

Лев предпочитает отношения с человеком популярноым, рядом с которым он и сам не прочь покрасоваться. Для Льва это очень важно для поддержания собственного имиджа.

Дева

Деве нужно быть с терпеливым партнером. Такой человек сможет взвалить на себя ответственность за их отношения.

Весы

Весы готовы равняться на воспитанного партнера, который будет поддерживать стабильность в отношениях. Этот знак сможет оценить, когда к нему относятся спокойно и снисходительно.

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Скорпион

Скорпион нуждается в преданном человеке, к тому же обладающем необычными качествами. Ему хочется в отношениях с партнером ярких и волнующих впечатлений.

Стрелец

Стрельцу нужен партнер, способный в разных вещах находить положительные стороны. Он должен оценить чувство юмора Стрельца, быть готовым к непринужденному общению.

Козерог

Партнер Козерога должен понимать его работу, но при этом не зависеть от него, а иметь свои мечты и большие амбиции. В противном случае отношения между ними могут не сложиться.

Водолей

Водолей уважает людей, уже наделенных определенным статусом. Представители этого созвездия чувствуют, что такой партнер сможет стать для них примером для подражания и личностного роста.

Рыбы

Для людей, родившимся под знаком Рыб, важны отношения, наполненные любовью. Этого можно добиться только с человеком, который готов открыто рассказать о своих чувствах.