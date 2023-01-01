 

Глава МВФ Георгиева: Без российского топлива Европу ждет суровая зима, а следующая может быть еще суровее

01.01.2023, 21:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что без российского топлива Европу ждет суровая зима, а следующая может быть еще суровее.

Стремящиеся достичь независимости от РФ в вопросе поставок энергоносителей страны Европы в этом году ожидает «суровая зима», при этом следующий зимний период может оказаться еще тяжелее, приводит слова директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой РИА «Новости».

Она подчеркнула «примечательный момент»: по ее словам, мир якобы «оказался более устойчивым, чем опасались в начале года».

«Мы смотрим на реакцию Европы на энергетический шок и видим, что Европа реально движется к независимости от поставок России. Да, грядет суровая зима, и возможно, следующая будет еще суровее, но независимость … наступит», – предположила Георгиева интервью каналу CBS.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10.20 / В Киеве насчитали самое большое количество небоскрёбов в Европе

06.07.21 / Харьковская блогер инсценировала свое похищение. СМИ пишут, что она хотела получить выкуп в биткоинах

02.09.21 / Зеленский призвал американских бизнесменов инвестировать в Украину

10.02.21 / “Бл…дь, недавно президент Украины имел две судимости! Е…аные грязные рты, за своими жизнями смотрите!” Кива прокомментировал скандал со своей экс-секретаршей

01.12.21 / Самовлюбленность и отсутствие ума: ученые рассказали о людях, доверяющих астрологии

29.07.21 / Специально для геймеров запускают линейку устройств под новым брендом AGON

12.01.21 / “Она слишком тяжелая”. Караулов рассказал, почему не будет прививаться российской вакциной от коронавируса

28.08.21 / Украинка Киченок стала победительницей парного разряда турнира WTA в Чикаго. В финале она играла против сестры

20.07.20 / Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy M01s

12.10.20 / В Баку опровергли информацию Еревана о сбитом в Карабахе Су-25

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика