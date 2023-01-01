Председатель Совфеда Матвиенко передала избранному президенту Бразилии да Силве послание от Путина
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве послание от президента РФ Владимира Путина.
Матвиенко, которая побывала в Бразилии для участия в инаугурации избранного главы государства 1 января, сообщила, что передала письменное послание от российского лидера, передает ТАСС.
«Мы ждем (да Силву) в Москве как только позволит его график», – сказала спикер Совфеда.
Она также заявила, что президент Бразилии выразил готовность во многих сферах перезапустить отношения с Россией, в том числе «с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в технической, научной, природоохранной сферах», добавила Матвиенко.
Спикер Совфеда также в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Мозамбика Эшперансой Биаш.
Накануне стало известно что Жаир Болсонару не стал дожидаться окончания президентства и покинул Бразилию. Лула да Силва победил на выборах президента страны в 2022 году, обойдя действующего лидера страны Болсонару. Ранее да Силва уже был на посту президента с 2003 по 2011 год. Болсонару отказался оспаривать результаты выборов.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет