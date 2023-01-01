Председатель Совфеда Матвиенко передала избранному президенту Бразилии да Силве послание от Путина

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве послание от президента РФ Владимира Путина.

Матвиенко, которая побывала в Бразилии для участия в инаугурации избранного главы государства 1 января, сообщила, что передала письменное послание от российского лидера, передает ТАСС.

«Мы ждем (да Силву) в Москве как только позволит его график», – сказала спикер Совфеда.

Она также заявила, что президент Бразилии выразил готовность во многих сферах перезапустить отношения с Россией, в том числе «с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в технической, научной, природоохранной сферах», добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда также в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Мозамбика Эшперансой Биаш.

Накануне стало известно что Жаир Болсонару не стал дожидаться окончания президентства и покинул Бразилию. Лула да Силва победил на выборах президента страны в 2022 году, обойдя действующего лидера страны Болсонару. Ранее да Силва уже был на посту президента с 2003 по 2011 год. Болсонару отказался оспаривать результаты выборов.

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