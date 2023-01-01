 

Председатель Совфеда Матвиенко передала избранному президенту Бразилии да Силве послание от Путина

01.01.2023, 21:55, Новости дня
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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко передала избранному президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве послание от президента РФ Владимира Путина.

Матвиенко, которая побывала в Бразилии для участия в инаугурации избранного главы государства 1 января, сообщила, что передала письменное послание от российского лидера, передает ТАСС.

«Мы ждем (да Силву) в Москве как только позволит его график», – сказала спикер Совфеда.

Она также заявила, что президент Бразилии выразил готовность во многих сферах перезапустить отношения с Россией, в том числе «с точки зрения наращивания объема торгово-экономического сотрудничества, в технической, научной, природоохранной сферах», добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда также в субботу провела в Бразилии ряд встреч, в том числе с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой и председателем Ассамблеи Мозамбика Эшперансой Биаш.

Накануне стало известно что Жаир Болсонару не стал дожидаться окончания президентства и покинул Бразилию. Лула да Силва победил на выборах президента страны в 2022 году, обойдя действующего лидера страны Болсонару. Ранее да Силва уже был на посту президента с 2003 по 2011 год. Болсонару отказался оспаривать результаты выборов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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