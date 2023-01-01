Бойцы ЗВО и псковские десантники пресекли попытки ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе

Бойцы Западного военного округа (ЗВО) и 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии пресекли несколько попыток ВСУ атаковать на кременском участке в Донбассе.

«Российские ВС осуществили оборонительные действия в районе Кременной. Противник попытался прорвать оборону, в которой участвовал ЗВО во взаимодействии с псковскими десантниками», – приводит РИА «Новости» слова одного из бойцов, выполняющих задачи на этом участке фронта.

Он уточнил, что для пресечения атаки была использована армейская и фронтовая авиация, артиллерия и танки.

Для атаки Киев использовал более 80 человек и несколько единиц бронетехники. В результате ВСУ потеряли порядка 50 военнослужащих и пять единиц техники.

Отметим, что ситуация на кременском и сватовском направлениях обострилась несколько месяцев назад. Украинские силовики постоянно обстреливают Кременную, время от времени пытась прорвать оборону на этом участке.

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