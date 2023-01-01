 

Анна Калашникова поздравила читателей “Дни.ру” с Новым годом

01.01.2023, 21:44, Разное
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Актриса, певица, ведущая, модель, колумнист, блогер, светская львица – все это про Анну Калашникову. 38-летняя звезда всегда в курсе событий в мире шоу-бизнеса. Ее можно увидеть на красных дорожках и по-настоящему восхититься ее образами. Анна знает, как привлечь к себе внимание. А для многих она является и иконой стиля.

Калашникова советует читателям “Дни.ру” встречать 2023-й в изумрудных или голубых оттенках, так как этот год – Год Водяного Кролика. “Пусть это доброе пушистое животное принесет нам мирного неба, любви, счастья и, конечно, чтобы все наши мечты сбывались”, – обратилась певица к поклонникам.


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