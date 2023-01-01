 

Уход за губами в зимний период: универсальные советы

01.01.2023, 21:44, Разное
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Ощущение сухости
губ и трещины в уголках — частые спутники зимы. В сезон отопления и резкой смены
температуры организм быстрее теряет влагу, поэтому возникают неприятные
симптомы. Кроме этого, у многих есть вредная привычка — облизывать губы, из-за
чего на поверхности появляются микротрещинки и воспаления.

Несколько
универсальных советов, как ухаживать за губами в зимний период:

  • Используйте гигиеническую помаду или бальзам для губ. Следует выбирать косметику с натуральным составом
    и витаминами для питания кожи. В запущенных случаях можно прибегнуть к
    компрессу: смоченный в травяном настое или масле ватный тампон помещают на губы
    на 10-15 минут.
  • При появлении трещин откажитесь от острой, кислой или соленой пищи. Эти
    приправы могут вызвать раздражение на воспаленных участках, а чувство “горения”
    губ заставит вас облизывать их чаще.
  • Воспользуйтесь ночными масками для губ. Подойдут как народные рецепты, так
    и готовые косметические продукты. Так, кожа наполнится влагой и полезными
    микроэлементами.
  • Старайтесь не трогать кожу лица и губ руками, чтобы случайно не повредить
    нежную ткань. Избавившись от такой привычки, вы заметите, как воспаления будут
    уходить быстрее.

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