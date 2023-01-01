Уход за губами в зимний период: универсальные советы

Ощущение сухости

губ и трещины в уголках — частые спутники зимы. В сезон отопления и резкой смены

температуры организм быстрее теряет влагу, поэтому возникают неприятные

симптомы. Кроме этого, у многих есть вредная привычка — облизывать губы, из-за

чего на поверхности появляются микротрещинки и воспаления.

Несколько

универсальных советов, как ухаживать за губами в зимний период:

Используйте гигиеническую помаду или бальзам для губ. Следует выбирать косметику с натуральным составом

и витаминами для питания кожи. В запущенных случаях можно прибегнуть к

компрессу: смоченный в травяном настое или масле ватный тампон помещают на губы

на 10-15 минут.

При появлении трещин откажитесь от острой, кислой или соленой пищи. Эти

приправы могут вызвать раздражение на воспаленных участках, а чувство “горения”

губ заставит вас облизывать их чаще.

Воспользуйтесь ночными масками для губ. Подойдут как народные рецепты, так

и готовые косметические продукты. Так, кожа наполнится влагой и полезными

микроэлементами.