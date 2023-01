Мнение: Штаты под снегом, американский разгул преступности и политическая украинизация США

1. В комментарих американцы писали, что путинская пропаганда врёт: не было в США никакого снега, сплошной плюс на дворе, чуть ли не загорать можно. И что если бы снег появился, то его тут же счистили бы до асфальта тысячами мини-тракторов, так как США — это высокие технологии, а не какое-нибудь там русское варварство. Что же, внимание на экран. Вот ноябрьское видео из США:

2. Американцы столкнулись с проблемою роста преступности. Кажется, у них начинается что-то вроде наших «лихих 90-х» (ссылка):



​​В США подводят неутешительные итоги взлёта преступности, который третий год накрывает американские города. За 2022 год были подстрелены 323 полицейских, из них 60 убиты – это антирекорд за всё время подсчётов. Рост числа полицейских убийств за три года составил 13%. Но это сильно меньше, чем рост числа убийств американцев в целом – который достигает 44% с начала пандемии.

Взлёт преступности был вызван реформой правоохранительной системы после погромов БЛМ. Полиция ловит преступников – но затем многих приходится отпускать, ведь либеральные прокуроры просто не выдвигают против них обвинений. А самих полицейских чуть что обвиняют в расизме.

Неудивительно, что на этом фоне многие полицейские просто увольняются – например, в одном Нью-Йорке за этот год число ушедших со службы выросло на 30%. Это дополнительно осложняет проблему с преступностью. В том же Нью-Йорке общее число преступлений подскочило на 32%.

В Филадельфии за год были совершены больше 500 убийств, в Чикаго – 630. Антирекорды по количеству убийств поставили Портленд и Сиэтл. В Филадельфии и Чикаго нынче шанс оказаться подстреленным выше, чем был у американских солдат в Афганистане. А “преступной столицей” Америки, если считать число убийств на душу населения, становится Новый Орлеан, где их число подскочило на 78%.

Причём в дальнейшем ситуация может ещё ухудшиться. Ведь либеральные эксперименты с правоохранительной системой продолжаются. Например, в Иллинойсе с 1 января 2023 года ликвидируют денежный залог для обвиняемых в преступлениях, в том числе самых тяжёлых. Теперь даже убийцы, насильники и педофилы могут освобождаться сразу после поимки.

Поэтому уровень преступности может продолжить расти – особенно в либеральных мегаполисах. А местное население будет и дальше массово оттуда разъезжаться – направляясь в штаты вроде Техаса или Флориды, где ещё сильна повестка закона и порядка.

3. Америка с каждым годом всё более походит на своего главного друга и союзника в Европе, на Украину. Цитирую (ссылка):

Джордж Сантос, новоизбранный конгрессмен от округа Лонг-Айленд в Нью-Йорке, признался, что во время избирательной кампании врал о том, где он в прошлом работал (якобы на Уолл-стрит), где учился (на самом деле нигде), какая у него есть недвижимость (никакой), и, наконец, он не еврей и его семья не пострадала в Холокосте. Ну и еще всякое по мелочам. Но вот то, что он гей – чистая правда и от этого он не отказывается.



В процессе объяснений Сантос сказал самое смешное, что я слышал за долгое время, но при этом абсолютно непереводимое, уж извините:



«I never claimed to be Jewish», — Santos said, — «I said I was “Jew-ish”».

Последнюю фразу мистера Сантоса можно перевести примерно так: «Я не говорил, что я еврей. Я сказал, что я еврееподобный продукт, идентичный натуральному».

Вообще, практика подобного вранья о своей биографии становится обыденностью для американских политиков. Врут очень и очень многие, начиная с президента США (ссылка):

…Сантос занял удобную позицию – мол, да, я соврал, но здесь нет ничего плохого, ведь тем же занимается нынешний президент США. И начал вспоминать обо всех случаях вранья со стороны Байдена за его долгую карьеру в Вашингтоне – ведь их действительно очень много.

Например, Байден постоянно заявлял о том, что он якобы был первым в семье, поступившим в колледж. Кроме того, что это неправда, так это ещё и плагиат – украденный у британского лейбориста Нила Киннока. Байден хвастался и тем, что он якобы был самым способным в классе и закончил колледж с тремя дипломами – что тоже было ложью.

Байден ещё часто врал о своём участии в кампании за гражданские права в 1970-е годы. А самый известный случай вранья – о том, как Байдена якобы арестовали в ЮАР за отказ соблюдать политику апартеида. Только в этом году он наконец признал, что это была чистая ложь.

Для демократов такое приукрашивание биографии – дело привычное. Например, Камала Харрис, как и Байден, сплагиатила часть своей биографии – украв её уже у Мартина Лютера Кинга. А даже более скандальной была история с сенатором Лиз Уоррен – придумавшей себе индейские корни.

С них стали брать пример и отдельные республиканцы, уяснившие, что институт репутации больше не работает – поэтому можно использовать любые методы ради победы на выборах.

Напоминает ситуацию в Советской России и СССР после революции, в 1920-е – 1930-е годы. Тогда тоже было модно выдумывать себе происхождение «из низов» и «угнетаемых меньшинств». Однако бывшие дворяне и купцы шли в Советской России на этот шаг вынужденно. В США же политикам-лжецам физически пока что ничего не угрожает, они врут ради карьерной и политической выгоды.