Мнение: Письмо: “Остался неприятный осадок”

С Новым годом, друзья.

Давайте в новом году немного поменяем тактику разбора писем.

Обычно, если я разбираю письмо, я комментирую те моменты, где у авторов рассуждения мимо границ. Но вывод я делаю по всему контексту письма. То есть я сначала читаю письмо целиком, потом комментирую отдельные моменты.

Из-за этого у нас с вами получается диссонанс. Пока вы не видите контекст письма, но читаете мой комментарий, некоторые из вас делают заключение, что при разборе мы можем опираться на свои ощущения. Нет. Мы не можем опираться на ощущения, мы должны делать выводы только из всего контекста письма.

Поэтому в этом году попробуем, ради эксперимента, поменять формат разборов.

Я буду писать комментарии таким образом, будто это мысли по ходу прочтения. И вы можете сопоставлять свои мысли с моими, чтобы диссонанса было меньше.

В идеале, конечно, сначала надо читать целиком, потом только формулировать мысли по поводу, нельзя ничего расчленять, поле можно увидеть только в целом.

Но, возможно, и в такой тактике будут свои плюсы.

delilah_day

Уважаемая эволюция! Спасибо за ваш блог. Прошу разбора моего письма в рубрике evolutiolab.

Мне 30 год, есть муж Д и маленький ребенок. В истории речь пойдет о ситуации, произошедшей между мной и бывшим коллегой С., ему 28 лет, не женат.

Я и С. познакомились, когда я начала работать в нашей компании 5 лет назад (на тот момент мне было 25, ему 23). Я тогда была в долгосрочных отношениях, но не очень удачных, мы много ссорились и были на грани расставания. Мы с С. и другими коллегами нашего возраста с самого начала много и близко общались, ходили в бары после работы. C. был знаком с моим молодым человеком. В какой-то момент я почувствовала, что у меня появляются чувства к С. Я решила, что это знак, что мои отношения с бывшим парнем совсем провалились, раз уж я начинаю засматриваться на коллег, и рассталась с ним. Со стороны С. не было никаких явных шагов в мою сторону, ни когда я была в отношениях, ни после того, как я стала свободной, хотя иногда мне интуитивно казалось, что я ему нравлюсь, но я решила, что это я себе напридумывала и раз явных шагов нет, то лучше не развивать эту влюбленность, тем более мы работаем вместе.

(То есть она судила о своей значимости по шагам героя, точнее про их отсутствию. Это она делала правильно. Но сейчас она как будто стала сомневаться в правильности своих суждений. Посмотрим дальше, что же вызвало сомнения)

Спустя какое-то время я завела новые отношения с моим теперь уже мужем Д. Тем временем так получилось, что по работе С и мне часто приходилось ездить в командировки вдвоем, в том числе и зарубежные. В командировках мы часто ходили в рестораны после работы и вообще много проводили времени наедине. Самая последняя из таких командировок была прямо перед пандемией, и она длилась несколько недель. Я тогда уже была в отношениях с Д, но тогда наши отношения были не очень серьезными. В командировке я и С проводили почти все свободное время вместе. У меня всегда была к нему слабость, а тут, из-за того, что мы опять виделись каждый день после работы, я почувствовала, что опять в него влюбляюсь. Мы всегда общались очень неформально, было много флирта с его стороны, но ничего такого, что нельзя было трактовать двояко. Во время той командировки он несколько раз заводил разговор о том, что очень осуждает измены, и я трактовала это как то, что он намекает на нашу ситуацию. Я решила, что, возможно, моя влюбленность написана у меня на лице вдоль и поперек, и, чтобы его не беспокоить, очень внимательно следила за тем, чтобы не давать ему никаких лишних намеков.

(От героя опять ноль шагов, несмотря на уединения их, алкоголь и неформальное общение. Автор же, как мы уже понимаем, ведет нас к тому, что она зря была так пассивна)

Потом мы вернулись из командировки, и С. ушел из компании (это было три года назад). Через какое-то время Д. сделал мне предложение, я забеременела и родила ребенка. Все эти три года С периодически мне писал, сначала чисто по-дружески, типа спросить как дела в компании и как там остальные коллеги. Я никогда не писала ему первой и в перерывах между этими переписками о нем не думала. Потом постепенно его сообщения стали более откровенными. Сначала он начал мне издалека намекать, что вот, мы в командировке слишком много думали о работе, а надо было о чем-то другом. Говорил, что скучает по нашим совместным ужинам и было бы здорово встретиться как-нибудь. Сначала я видела в этом просто проявление дружбы. Примерно год назад он сказал, что жалеет, что не проявил инициативу, когда мы были в той последней командировке вдвоем. Я спросила, что ему помешало? С. ответил, что то, что я была в отношениях. Я сказала, что теперь я и вовсе замужем, почему он говорит мне об этом сейчас? Он сказал, что тогда он был молодым идеалистом, а сейчас осознал, что жизнь коротка и надо наслаждаться моментом. Я честно сказала, что я тоже жалею, что он не проявил инициативу, но теперь я замужем и момент уже ушел.

(Допустим, герой делал какие-то небольшие шаги. Выражал какие-то сожалению об упущенным, делал реверансы. Это больше похоже на колпачок, который надевает автор на него. Сложно представить, что, проводя время с автором в барах в командировках, он не смел обнаружить свою влюбленность. Но автору явно хочется думать так. И прикрыв героя колпачком, она делает шаг к нему. Она признается, что хотела с ним отношений раньше, а теперь не может из-за замужества. Вот здесь автор явно не понимает, что сделала большой шаг)

С тех пор в течение этого последнего года он продолжал мне писать примерно раз в пару недель. Иногда он писал про работу и общие темы, иногда флиртовал и намекал на встречу, а я отшучивалась. В какой-то момент он написал мне много безумно сексуальных сообщений, стал описывать, что он хотел со мной сделать, когда мы в офисе задерживались допоздна и все такое прочее. Я на такие сообщения не отвечала (я все-таки замужем), но послать его куда-то далеко тоже не смогла и не хотела. Его сообщения вызывали у меня безумный сексуальный отклик.

(Он сокращает дистанцию, поскольку она сама призналась ему, что ждала его активности раньше и хотела бы сейчас, если бы не муж)

Но ему я продолжала повторять, что я замужем и не могу с ним встретиться (не говоря при этом, что не хочу). Но правда в том, что я стала замечать, что у меня опять появляются чувства к нему. При этом из откровенно сексуального тона его сообщений я сделала вывод, что вряд ли у него есть чувства ко мне, скорее всего, он хочет просто секс, и в любом случае эта ситуация меня не устраивала, замужем я или нет.

В какой-то момент у нас состоялся такой диалог:

Он: (предложение встретиться, намеки)

Я: Ты знаешь, если бы ты хотя бы сделал вид, что тебе интересна именно я, а не просто секс, я бы, наверное, не смогла устоять, но вот так вот прямо предложение о встрече для секса – нет :Р

Он: О боги, разве не очевидно, что ты мне интересна? Вот если бы ты хотя бы раз сделала вид, что тебе интересен я, тогда я не получал от тебя такие непонятные сигналы… :Р

Я (вдруг мне спонтанно стало интересно и я решила спросить его то, что никогда не спрашивала): Скажи, когда мы были в последней командировке, насколько тебе очевидно было, что меня к тебе безумно влечет? (Я ожидала, что он скажет «безумно очевидно»)

Он: Вообще не очевидно. Я не видел никаких сигналов от тебя в эту сторону.

Я: Значит, у меня все хорошо с самоконтролем.

Он: Похоже, что так, а жаль. Несколько раз, когда я сидел в твоем номере, я так хотел тебя схватить и поцеловать, я помню ты вроде была в юбке и это сводило меня с ума… Но ты сидела на другом конце комнаты вся такая холодная и я не стал этого делать. Не хотел тебя испугать.

Я (Это меня повергло в полный шок, потому что я эту ситуацию видела совершенно по-другому. И это слишком срезонировало с тем, что я хотела все это время): Черт. Хотела бы я, чтобы ты это сделал.

Он: Тогда тебе нужно было дать мне более явный сигнал  Я думал, ты не заинтересована. Ты еще как-то сказала, что ты рада, что у нас не такой отдел, где все друг с другом спят, и мне из всего этого показалось, что ты намекаешь, чтобы я не делал никаких шагов.

Я: Я даже не помню, чтобы я этого говорила, если честно…

Я: Я хотела.

Он: Я тоже хотел. Видимо, мы с тобой не слишком хороши в флирте 😀 А жаль, это могли бы быть классные несколько недель.

(Вот здесь очевидно, что герой лукавит. Она надевает на его колпачок Стесняши и Глупыши, а он ей подыгрывает. Этот момент сами разберите. Откуда очевидно?)

(Несколько недель – это длительность командировки. Тут меня возвращает из эмоций на землю, я осознаю опять, что кроме секса он мне ничего не предлагает и не предлагал).

Я: Ты знаешь, я не из тех, кому подходит секс на одну ночь или «классные несколько недель». Меня к тебе очень влекло, именно к тебе, а не просто хотелось чего-то несерьезного в командировке.

Он: Да, я понимаю. Вообще говоря я тоже не фанат чего-то несерьезного. В любом случае, жаль, что ничего не случилось, кто знает, куда бы это завело…

Он: Но мы можем наверстать упущенное.

(Он ей о том, что можно было бы провести время весело, она в ответ признается ему в своей любви. Но она совсем не видит в таком диалоге своего слива. Как думаете, почему?)

Я: Ты же знаешь, что ситуация изменилась. Я теперь замужем. Разве не ты сам мне тогда, в командировке, говорил, что ты не понимаешь людей, которые изменяют своим партнерам? Между прочим, я тогда подумала, что ты уж точно во мне не заинтересован, раз говоришь мне это.

(Я тогда думала, что он меня так отваживал, пока я на него смотрю с вожделением).

Он: Я был идеалистичным идиотом. И был обижен на свою бывшую за измену, вот и морозил всякую чушь.

Я: То есть сейчас ты другого мнения на эту тему?

Он: Сейчас я считаю, что жизнь слишком коротка, чтобы постоянно все рационализировать и обдумывать.

Я: С этим сложно поспорить.

Он: Раз так, то когда мы встретимся? В который раз тебя зову, а ты игнорируешь мои предложения. Это очень явный сигнал, что тебе это неинтересно.

Я: Если это такой явный сигнал, тогда зачем ты продолжаешь меня звать?

Он: Потому что я вижу, что на самом деле ты хочешь послать сигнал прямо противоположный. И даю тебе возможность это сделать.

(Здесь он достаточно прямолинейно ей говорит, что знает о ее желании встретиться. И дает ей шанс)

После этого мы еще несколько раз переписывались. Он продолжал предлагать встретиться, и я уже не говорила «нет», а говорила «посмотрим» или «может быть». В какой-то момент я решила, что мне нужно все прекратить, и написала ему: «Если для тебя это ничего не значит, то не пиши мне больше, пожалуйста». Он отреагировал немного раздраженно, в стиле «Что за идиотский вопрос?», но писать не перестал. Было не очень понятно, значит ли это, что для него это что-то значит, или нет.

(Вот это важный момент. Она призналась, что для нее это очень значимо и попросила не мучить, если это не значимо для него. По сути, это щипцы, то есть ее наступление на него. Но автору кажется, что это ее шаг назад, и что герой активно удерживает ее. Почему такой перевертыш у нее?)

В итоге я решила, что если я с ним не пообщаюсь вживую, то не узнаю, чего он от меня хочет и чего хочу я, и уже сама позвала его встретиться в баре. Дальше мы долго искали подходящую дату и в итоге договорились встретиться через месяц. Если честно, то я специально оттянула момент встречи максимально, чтобы иметь возможность передумать. Как только я инициировала встречу, он почему-то предложил не переписываться до встречи (то есть целый месяц). Меня это немного неприятно удивило, потому что вроде как показало, что он не хочет со мной разговаривать, только секс, но не хочет так не хочет. Я ничего не писала ему и раздумывала о том, чтобы отменить встречу. При этом в течение этого месяца он сам написал мне дважды, и в один из этих разов откомментировал мне в личку один из моих постов в соцсетях, сказав, что аббревиатура организации, на которую я ссылалась, похожа на аббревиатуры международного объединения секс работниц. Я холодно сказала: ты что, намекаешь, что я секс работница? Он сказал, что нет.

Учитывая такую странную динамику, на встречу я шла в непонятном настроении и несколько раз порывалась ее отменить, но потом я решила, что при встрече будет понятно, что происходит, и я всегда могу уйти. Когда я ехала на метро на встречу, он написал и спросил, не хочу ли я сразу пойти к нему домой? Я сказала, что нет, не хочу. В итоге я пришла в бар.

(То есть он не пообщаться предлагал, а прямо предлагал секс)

Сначала мы просто общались. Само общение было очень приятным, он был очень обаятельным, так что я расслабилась. Потом он меня поцеловал. В итоге, когда поцелуи стали заходить слишком далеко, я решила, что уж лучше мы поедем к нему, чем останемся здесь, и спросила, в силе ли его предложение пойти к нему. Мы пришли и занялись сексом, но я чувствовала его какую-то отстраненность, и я почувствовала, что загоняюсь по поводу того, считает ли он меня секс работницей или нет, и что вообще присходит, так что в итоге я все прекратила и сказала, что мне нужно время и ушла домой. Когда я одевалась, я поняла, что потеряла сережку. Он проводил меня до метро и попросил написать ему, как я доеду.

(Она сама его потащила к нему, а там парилась и грузилась, первая оттолкнула его и ушла. То есть большой слив “компенсировала” косяком, как оно обычно бывает. Почему так вышло?)

В целом, несмотря на то, что сам секс прошел странно и я отморозилась, его галантное и нежное поведение по отношению ко мне, тот факт, что он не давил и не разозлился, что я все прекратила, как он помогал мне искать сережку, как целовал и обнимал меня после, очень подрастил его значимость для меня. Если в какой-то момент я чувствовала, что мне срочно нужно уйти, то после я поняла, что сейчас я гораздо больше ему доверяю и чувствую, что хочу встретиться еще раз, на этот раз менее сумбурно.

(Ее косяк и его нормальная реакция на косяк ее подрастили его значимость, которая и так была очень большой. Ну а ее значимость, которая и так была маленькой, и падала от сливов, косяк сделал еще меньше)

На следующий день он написал и спросил: «Надеюсь, эта встреча стоила того, чтобы потерять сережку». Я сказала, что стоила. На следующий день он много мне писал, спрашивал, что мне понравилось, а что нет, и говорил о следующей встрече. Я сказала, что мне все понравилось, но мне нужно время, и что он мне показался немного отстраненным. Он сказал, что мне показалось, и ему все понравилось.

После этого я написала ему пару раз, но он отвечал как-то холодно и односложно. В итоге я написала ему: «Ты знаешь, я не совсем понимаю, что происходит. То ты хочешь встретиться, то ты предлагаешь не писать тебе месяц, то ты называешь меня секс-работницей. Что вообще происходит?» На это он ответил: «Если тебя это напрягает, то мы можем прекратить общение.» Я сказала, что не напрягает, но я не могу и не хочу заниматься сексом с человеком, который ведет себя так неопределенно по отношению ко мне. На это он сказал, что возможно будет лучше, если мы не будем усложнять свою жизнь и прекратим видеться. Я сказала, что если он так хочет, то хорошо.

(Здесь она опять стала щипцевать и выпрашивать хорошего отношения. Он в ответ предложил вообще больше не встречаться. Она снова стала говорить, что ей нужно хорошего отношения. Он повторил, что пошла бы она подальше)

Через какое-то время он написал, что не уверен, что не хочет видеться, и ему нужно подумать. Я написала, что уважаю любое его решение. После этого мы не общались.

(Потом он сказал, что может и даст ей шанс, она дала понять, что рада этому шансу. Я перевожу ее слова, потому что сама она думает, что ее “уважаю любое решение” – это какая-то достойная формулировка, а на самом деле это “готова, что пошлешь, но если нет, готова на все” – вот, что это за “уважение”. Объясните, почему формулировка “уважаю любое твое решение” в данном случае – шаг в самое черное поле? И в каких случаях “уважать решение” другого – в красном поле?)

От всей этой ситуации у меня остался неприятный осадок и чувство странности произошедшего. Буду рада взгляду со стороны и возможности проанализировать свои ошибки.