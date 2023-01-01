Шадаев: Мы должны решить вопрос производства базовых станций в течение трех лет

Максут Шадаев, глава Минцифры, подвел итоги года и проанализировал перспективы замещения импортного оборудования связи.

“Это наша самая большая проблема на сегодняшний день, если мы говорим об инфраструктуре. Мы также задействовали все ресурсы, чтобы помочь развитию спутникового Интернета. Есть много крупных проектов”, – заявил Шадаев. Сегодня есть много классных технологий и разработок на базовых станциях, которые можно быстро внедрить в производство.

Шадаев утверждает, что многие российские RnD-подразделения международных производителей телекоммуникационного оборудования почти все перешли со своими знаниями и опытом к российским компаниям.

Очевидно, что будут периоды “детской болезни”, с серверами было некоторое время в запасе, а вот базовые станции не имеют этого. Сейчас по сетям есть запас прочности, и у операторов имеется некоторый запас оборудования. Глава Министерства цифровых технологий заявил, что в течение трех лет в стране удастся решить проблему собственного производства подобного сетевого оборудования.