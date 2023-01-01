 

The Guardian: Украина может потерять внимание и поддержку Запада из-за новых конфликтов

01.01.2023, 20:25, Новости дня
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В Азии, на Ближнем Востоке и в Японии разворачиваются не менее важные, чем на Украине, конфликтные ситуации, которые могут получить развитие в наступившем году, считает обозреватель британской The Guardian Саймон Тисдалл.

Автор статьи призвал обратить внимание на Мьянму, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическую Республику Конго, Сомали и Афганистан, где происходят «вопиющие злоупотребления и непрекращающиеся страдания».

Тисдалл уверен, что Украина это крупнейший конфликт в Европе с 1945 года, при этом интерес Запада к конфликтам в развивающихся странах, как правило, ограничен, передает РИА «Новости».

Одним из признаков растущей напряженности автор назвал желание Японии увеличить расходы на оборону почти вдвое из-за кризиса вокруг Тайваня. Он отметил, что Япония может переместиться с девятого на третье место по военным расходам после США и Китая.

При этом обеспокоенность Запада обстановкой в Азии может повлиять на украинский кризис. Тисдалл подчеркнул, что внешние события и смещение приоритетов США и Европы могут подорвать поток финансовой и военной помощи режиму Зеленского. Он заметил, что в случае обострения обстановки вокруг Тайваня США могут оказаться в положении косвенного участия в конфликтах на двух направлениях.

Следующей опасной зоной Тисдалл назвал Израиль и Иран. По его словам, в результате решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху передать полномочия министра обороны на Западном берегу реки Иордан своим партнерам по антиарабской коалиции регион может ждать серьезная эскалация.

Третьей проблемой Тисдалл считает обострение отношений между Вашингтоном и Брюсселем, из-за непопулярного решения Байдена проводить политику по борьбе с инфляцией, которая серьезно ударит по европейскому производству, сделав его непопулярным для инвесторов.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс предсказал рост вероятности конфликта вокруг Тайваня.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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