Власти города Скарборо в Британии отменили запуск салютов и-за спящего моржа
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Власти города Скарборо в Великобритании отменили запуск салюта в честь Нового года ради спокойного сна моржа, который вскарабкался на набережную, пишет издание Mirror.
Морж лег на мощеную набережную отдохнуть, чем вызвал восхищение и умиление у горожан и гостей города, передает канал «360» со ссылкой на Mirror.
Зверя назвали Тор, он появился в морской гавани 30 декабря, возможно, морж приплыл в Скарборо из Канады. Также авторы материала уточнили, что это же животное путешествовало к пляжам Хэмпшира, его видели в Нидерландах и Франции.
Отмечается, что моржи нечасто появляются у английских берегов. За последние два года эти животные всего дважды появлялись в этих краях.
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