Власти города Скарборо в Британии отменили запуск салютов и-за спящего моржа

Власти города Скарборо в Великобритании отменили запуск салюта в честь Нового года ради спокойного сна моржа, который вскарабкался на набережную, пишет издание Mirror.

Морж лег на мощеную набережную отдохнуть, чем вызвал восхищение и умиление у горожан и гостей города, передает канал «360» со ссылкой на Mirror.

Зверя назвали Тор, он появился в морской гавани 30 декабря, возможно, морж приплыл в Скарборо из Канады. Также авторы материала уточнили, что это же животное путешествовало к пляжам Хэмпшира, его видели в Нидерландах и Франции.

Отмечается, что моржи нечасто появляются у английских берегов. За последние два года эти животные всего дважды появлялись в этих краях.

—