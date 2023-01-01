 

В Новосибирске от фейерверка загорелись два балкона жилого дома

01.01.2023, 20:35, Новости дня
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От фейерверка в Новосибирске загорелись два балкона жилого дома на шестом и десятом этажах.

Как отмечает RT со ссылкой на местные паблики, салют запускал мужчина. После того, как он понял, что установка завалилась набок и что-то пошло не так, он сбежал.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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