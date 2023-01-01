В Новосибирске от фейерверка загорелись два балкона жилого дома
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От фейерверка в Новосибирске загорелись два балкона жилого дома на шестом и десятом этажах.
Как отмечает RT со ссылкой на местные паблики, салют запускал мужчина. После того, как он понял, что установка завалилась набок и что-то пошло не так, он сбежал.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
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