В Новосибирске от фейерверка загорелись два балкона жилого дома

От фейерверка в Новосибирске загорелись два балкона жилого дома на шестом и десятом этажах.

Как отмечает RT со ссылкой на местные паблики, салют запускал мужчина. После того, как он понял, что установка завалилась набок и что-то пошло не так, он сбежал.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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