 

В немецкой Википедии самой популярной в 2022 году стала статья «Как остановить электросчётчик»

01.01.2023, 20:33, Разное
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Немецкая Википедия опубликовала список страниц, набравших больше миллиона просмотров в 2022 году.

Абсолютным лидером по количеству обращений пользователей стала статья «Как остановить электросчётчик» – только в ноябре она была открыта более 500 тысяч раз.

– Ничего странного в этом нет, цены на электроэнергию в Германии сейчас на исторических максимумах. При этом зарплаты падают, поэтому люди вынуждены экономить, – написал в Twitter немецкий журналист Фридрих Кох.

Также в лидерах энциклопедии оказались статьи, посвящённые вегетарианству, лотереям и банкротству. Как отмечают эксперты, эти данные наглядно иллюстрируют реальное положение дел в немецкой экономике.

– Это не результаты продажных соцопросов или «накрученное» голосование в социальных сетях. Это реальные интересы людей, то, что их волнует. Сейчас каждый второй гражданин ФРГ оказался на пороге нищеты, – заявила в эфире телеканала Deutscher Fernsehfunk член партии «Альтернатива для Германии» Беатрикс фон Шторх.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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