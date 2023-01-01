Удачно вышла замуж – Личное мнение
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
А как же встретила Новый год Анастасия Малькова-Макеева? Вот вы все тут ржали, а её выбор плиточника оказался верным!
Именно он, её любимый Роман, украсил дачку Насти к Новому года.
Фото: Соцсети
Ну, что? Съели? То-то же.
Мечта о домовитом муже не отпускает почти всех женщин. Кто в доме гвоздь прибьёт? Конечно, Мальков!
Эй, Мальков, кричит Макеева. Гвоздь нужно вбить!
И Мальков тут как тут — вбивает.
А возможно даже, что Настя и не просит вовсе, а он сам находит непорядок в хозяйстве и умелой рукой поправляет.
«К слову, знакомство Макеевой и Малькова произошло в тот момент, когда Роман проводил строительные работы на участке звезды кино и театра», — сообщает издание Вокруг.тв
Фото: Соцсети
Иллюминация сверкает, всё светится. Спутниковая тарелка на берёзе готова к приёму телеэфира.
Всё, буквально всё украсил Мальков своей ослепительной улыбкой новыми зубами.
«Ныне Малькову удалось превратить дачу Анастасии в настоящую волшебную зимнюю сказку со световыми инсталляциями и другими оригинальными элементами декора», — продолжает рассказывать издание Вокруг.тв
Эвона, радость — гирлянды висят. Не зря Настя вышла замуж именно за Малькова, хотя наверняка желающих пристроиться была целая очередь.
Рада за Макееву. Рада за световую инсталяцию.
К чему это я? Ах, да: вы когда ёлку после Нового года разбираете?
—
Источник: Лена Миро
Смотреть комментарии → Комментариев нет