 

Удачно вышла замуж – Личное мнение

01.01.2023, 20:24, Разное
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А как же встретила Новый год Анастасия Малькова-Макеева? Вот вы все тут ржали, а её выбор плиточника оказался верным!

Именно он, её любимый Роман, украсил дачку Насти к Новому года.


Фото: Соцсети

Ну, что? Съели? То-то же.

Мечта о домовитом муже не отпускает почти всех женщин. Кто в доме гвоздь прибьёт? Конечно, Мальков!

Эй, Мальков, кричит Макеева. Гвоздь нужно вбить!

И Мальков тут как тут — вбивает.

А возможно даже, что Настя и не просит вовсе, а он сам находит непорядок в хозяйстве и умелой рукой поправляет.

«К слову, знакомство Макеевой и Малькова произошло в тот момент, когда Роман проводил строительные работы на участке звезды кино и театра», — сообщает издание Вокруг.тв


Фото: Соцсети

Иллюминация сверкает, всё светится. Спутниковая тарелка на берёзе готова к приёму телеэфира.

Всё, буквально всё украсил Мальков своей ослепительной улыбкой новыми зубами.

«Ныне Малькову удалось превратить дачу Анастасии в настоящую волшебную зимнюю сказку со световыми инсталляциями и другими оригинальными элементами декора», — продолжает рассказывать издание Вокруг.тв

Эвона, радость — гирлянды висят. Не зря Настя вышла замуж именно за Малькова, хотя наверняка желающих пристроиться была целая очередь.

Рада за Макееву. Рада за световую инсталяцию.

К чему это я? Ах, да: вы когда ёлку после Нового года разбираете?

Источник: Лена Миро


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