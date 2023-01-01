Для любителей сладенького: рецепт простого лимонного тарта с меренгой от Виктории Дайнеко

Для любителей

сладенького певица Виктория Дайнеко опубликовала подробный рецепт лимонного

тарта с итальянской меренгой. Можно приготовить как классическую версию, так и

безглютеновую.

Ингредиенты

Для теста

260 грамм муки

без глютена (225 грамм пшеничной);

100 грамм сливочного

масла;

1 яйцо;

80 грамм сахара;

Щепотка соли.

Для начинки

1,5 чайной ложки

кукурузного крахмала;

12 миллилитров

лимонного сока;

10 грамм цедры

лимона;

4 желтка;

60 грамм

сливочного масла.

Для меренги

4 яичных белка;

200 грамм

сахарной пудры.

Из кухонной

утвари Виктория Дайнеко использует глубокую миску, сотейник, форму для выпечки

и миксер.

Способ приготовления

Виктория Дайнеко

начинает приготовление тарта с начинки. Поочередно она добавила ингредиенты в

сотейник, перемешала и поставила на медленный огонь. Смесь нужно довести до полного

загустения. После этого начинка отправляется в холодильник на несколько часов.

Теперь время

заняться основой тарта. Виктория Дайнеко смешивает ингредиенты в миске, затем

руками формирует шар. Миску с тестом нужно отправить в холодильник на пару

часов, после чего раскатать между листами пергментной бумаги и выложить в форму

для запекания. Виктория выставляет режим “только снизу” 210 градусов

и ставит основу выпекаться на 20-25 минут.

Пока тесто

выпекается, время готовить итальянскую меренгу. Сахар и белки нужно взбить

миксером до плотных пиков.

И финальный этап

— сбор тарта. Виктория Дайнеко выкладывает начинку в основу из теста и

покрывает тарт меренгой. По желанию верхушку можно обжечь горелкой. Приятного

аппетита!