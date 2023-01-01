 

Для любителей сладенького: рецепт простого лимонного тарта с меренгой от Виктории Дайнеко

01.01.2023, 20:20, Разное
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Для любителей
сладенького певица Виктория Дайнеко опубликовала подробный рецепт лимонного
тарта с итальянской меренгой. Можно приготовить как классическую версию, так и
безглютеновую.

Ингредиенты

Для теста

260 грамм муки
без глютена (225 грамм пшеничной);

100 грамм сливочного
масла;

1 яйцо;

80 грамм сахара;

Щепотка соли.

Для начинки

1,5 чайной ложки
кукурузного крахмала;

12 миллилитров
лимонного сока;

10 грамм цедры
лимона;

4 желтка;

60 грамм
сливочного масла.

Для меренги

4 яичных белка;

200 грамм
сахарной пудры.

Из кухонной
утвари Виктория Дайнеко использует глубокую миску, сотейник, форму для выпечки
и миксер.

Способ приготовления

Виктория Дайнеко
начинает приготовление тарта с начинки. Поочередно она добавила ингредиенты в
сотейник, перемешала и поставила на медленный огонь. Смесь нужно довести до полного
загустения. После этого начинка отправляется в холодильник на несколько часов.

Теперь время
заняться основой тарта. Виктория Дайнеко смешивает ингредиенты в миске, затем
руками формирует шар. Миску с тестом нужно отправить в холодильник на пару
часов, после чего раскатать между листами пергментной бумаги и выложить в форму
для запекания. Виктория выставляет режим “только снизу” 210 градусов
и ставит основу выпекаться на 20-25 минут.

Пока тесто
выпекается, время готовить итальянскую меренгу. Сахар и белки нужно взбить
миксером до плотных пиков.

И финальный этап
— сбор тарта. Виктория Дайнеко выкладывает начинку в основу из теста и
покрывает тарт меренгой. По желанию верхушку можно обжечь горелкой. Приятного
аппетита!


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