Для любителей сладенького: рецепт простого лимонного тарта с меренгой от Виктории Дайнеко
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Для любителей
сладенького певица Виктория Дайнеко опубликовала подробный рецепт лимонного
тарта с итальянской меренгой. Можно приготовить как классическую версию, так и
безглютеновую.
Ингредиенты
Для теста
260 грамм муки
без глютена (225 грамм пшеничной);
100 грамм сливочного
масла;
1 яйцо;
80 грамм сахара;
Щепотка соли.
Для начинки
1,5 чайной ложки
кукурузного крахмала;
12 миллилитров
лимонного сока;
10 грамм цедры
лимона;
4 желтка;
60 грамм
сливочного масла.
Для меренги
4 яичных белка;
200 грамм
сахарной пудры.
Из кухонной
утвари Виктория Дайнеко использует глубокую миску, сотейник, форму для выпечки
и миксер.
Способ приготовления
Виктория Дайнеко
начинает приготовление тарта с начинки. Поочередно она добавила ингредиенты в
сотейник, перемешала и поставила на медленный огонь. Смесь нужно довести до полного
загустения. После этого начинка отправляется в холодильник на несколько часов.
Теперь время
заняться основой тарта. Виктория Дайнеко смешивает ингредиенты в миске, затем
руками формирует шар. Миску с тестом нужно отправить в холодильник на пару
часов, после чего раскатать между листами пергментной бумаги и выложить в форму
для запекания. Виктория выставляет режим “только снизу” 210 градусов
и ставит основу выпекаться на 20-25 минут.
Пока тесто
выпекается, время готовить итальянскую меренгу. Сахар и белки нужно взбить
миксером до плотных пиков.
И финальный этап
— сбор тарта. Виктория Дайнеко выкладывает начинку в основу из теста и
покрывает тарт меренгой. По желанию верхушку можно обжечь горелкой. Приятного
аппетита!
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