 

Мнение: Волго-Иранский транспортный коридор, российские газовые турбины и теневой вывоз зерна

01.01.2023, 19:50, Разное
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1. Россия в этом году строит больше крупных инфраструктурных транспортных проектов. Причём не только в направлении Китая, на восток, но в направлении Ирана, на юг (ссылка):
 
Россия и Иран вкладывают порядка 20 миллиардов (!) долларов в создание Волго-Иранского транспортного коридора (это свыше 1,3 триллиона рублей).

Россия со своей стороны:
– Углубляет и расширяет русло реки
– Реконструирует каналы
– Развивает портовую инфраструктуру
– Строит речные грузовые суда

Иран со своей стороны:
– Развивает порты на Каспийском и Аравийском морях, а также в Персидском заливе
– Строит и расширяет ж/д линию между этими портами

Россия — самая большая страна в мире со множеством соседей. Европа сейчас отделилась от России радужным занавесом, резко снизила объёмы торговли с нами. Но мы не можем опираться в нашей внешней торговле на один только Китай, и не можем опираться только на Китай с Турцией (которая формально всё ещё состоит в НАТО). Выход в Индийский океан через Иран даёт нам дополнительный выбор торговых партнёров.

2. «Сделано у нас» пишет (ссылка):
 
…про газовые турбины, которые мы хотели купить у Ирана, но вдруг сделали сами.

Как я уже писал, хотя Иран действительно мощная промышленно-развитая страна, но безусловно до России Ирану далековато. Просто, опять же повторяюсь, у нас же как? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. И много раз мы уже на этом обжигались, но национальный менталитет есть национальный менталитет.

Но гром грянул не вчера. Грянул он как минимум в 2014 году, когда Siemens пытался заблокировать поставку турбин в Крым. И вот тогда мы крепко задумались о том, что надо бы форсировать создание отечественных турбин большой мощности. <…>

И вот теперь, как итог, вот ровно когда стало надо, в России подходят к завершению как минимум две разработки. Про ГТЭ-170 от «Силовых машин» я в прошлой статье написал, но тут ещё и Денис Мантуров на днях порадовал: «В декабре должны быть закончены необходимые испытания турбины ГТД-110М, она будет готова к передаче заказчику».

Турбина ГТД-110М должна быть установлена на строящейся ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае. Так что, когда надо, в дело вступает и другая наша национальная черта: русский долго запрягает, но быстро едет.

3. Губернаторы жалуются, что иностранцы организуют теневой вывоз зерна из России (ссылка):

Главы трех крупнейших по производству зерна российских регионов направили президенту России письмо, в котором заявили о вывозе зерна иностранцами по теневым схемам. Об этом сообщает РБК. В этом документе главы регионов попросили ограничить долю иностранных трейдеров компаний-экспортеров. Имена губернаторов не уточняются.

Предложение губернаторов состоит в том, чтобы ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса на уровне 20 процентов. Кроме того, предлагается обязать российских владельцев предприятий АПК перенести головные компании из иностранных юрисдикций в российскую.

Источник РБК рассказал, что в Кремле подобную идею поддерживают. При этом отмечается, что подобное решение должно учитывать интересы отрасли и не навредить ей. Кроме того, оно не должно противоречить законным интересам добросовестных иностранных инвесторов.

Я не знаю, за кого тут болеть. Теневые схемы надо пресекать, это понятно, также понятно, что российские предприятия и должны быть зарегистрированы в России. Однако, как верно оговариваются в Кремле, «подобное решение должно учитывать интересы отрасли и не навредить ей». Резкие взмахи шашкой наносят вред в любом случае — любые серьёзные реформы надо проводить медленно, постепенно.

Источник: Место для дискуссий


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