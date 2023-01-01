Мнение: О секретном плане Путина… Cим победим?



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То, что у самурая нет цели, а есть только путь, мы все уже поняли. Каков он, этот путь, также ясно. Хотя вопросы всё равно остаются. И главный — Путь-то он, конечно, путь… Но каков план?

Ведь нельзя же просто так брести наугад к «истинной независимости», не имея даже плана в голове?

А есть ли он вообще у президента России Владимира Путина?

Самое длинное новогоднее поздравление главы государства породило огромные сомнения.

Нет, это, конечно, (или даже — бесконечно) прекрасно: «обретение полного суверенитета России», или даже «нашей истинной независимости». Через борьбу, через труды, через преодоление, через победу — это всё узнаваемо. «вместе мы преодолеем все трудности… будем идти только вперёд и побеждать». Но как?

Допустим даже, ВС РФ победят ВСУ на поле боя. Что дальше?

Как из этой всего получится та самая «истинная независимость», тот самый «полный суверенитет», то геополитическое положение страны, при котором «гарантии мира и безопасности для России… надёжно обеспечены»? Что, весь мир дружно признает некие «новые реалии», о которых регулярно напоминает кремлёвский рупор Дмитрий Песков? А США и НАТО так же дружно вздохнут, умоют руки и скажут: «ну раз вы такие сильные, то и мы не против…»?

То есть, как #Россия сможет зафиксировать на каком-то международном уровне, в каком-то понятном формате плоды своих достижений в борьбе, если таковые всё же будут в наступившем году?

Каков план? И есть ли он вообще?

Или опять, как встарь: «и вся-то наша жизнь есть борьба» — на поколения вперёд?

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