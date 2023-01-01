 

Российские дипломаты договорились о ежегодном поздравлении главы КНР для жителей Дальнего Востока

01.01.2023, 19:33, Разное
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Начиная с 2024 года, жителей Дальневосточного федерального округа, помимо президента России, будет ежегодно поздравлять генеральный секретарь ЦК Компартии Китая. Такая договорённость была достигнута по итогам переговоров дипломатов двух государств.

«Отношения России и Китая находятся на самом высоком уровне за всю историю государств. У жителей Дальнего Востока китайские политики пользуются авторитетом и зачастую они смотрят новогодние поздравления Си Цзиньпина в интернете, теперь им не придётся искать видео в сети, а достаточно включить Первый канал», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что генсек ЦК КПК будет записывать отдельное поздравление для дальневосточников. Дублировать его на русский язык будут исключительно субтитрами, чтобы россияне слышали живую речь китайского лидера.

В ходе следующей встречи российские и китайские дипломаты обсудят возможность записи отдельного обращения для жителей Дальнего Востока с Новым годом по восточному стилю.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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