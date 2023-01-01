Минобороны Южной Кореи пообещало последствия из-за попытки КНДР применить ядерное оружие

Любая попытка КНДР применить ядерное оружие приведет к падению режима и повлечет за собой жесткий ответ, сообщило минобороны Южной Кореи.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что если КНДР предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ренхап.

Ведомство настоятельно призвало КНДР немедленно прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации, а также пообещало «жестко отвечать» на ядерную и ракетную угрозы Ким Чен Ына помощью «кардинального» укрепления своей «трехосевой» системы обороны. Система «массированного наказания и возмездия» (KMPR) Южной Кореи подразумевает ответ массовым пуском ракет в случае атаки со стороны КНДР.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал усилить ядерные силы страны и увеличить массовое производство ядерных боеголовок, заявив о необходимости создания новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, а также быстрого завершения проекта разведывательного спутника и ракеты-носителя для него.

Напомним, на днях дроны КНДР пересекли межкорейскую границу без разрешения Южной Кореи. Та в ответ подняла в небо истребители и вертолеты.

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