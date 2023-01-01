Forbes: Российские комплексы РЭБ помешали украинским БПЛА вести разведку

Российская армия активно применяет различные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе спецоперации на Украине, они выводят из строя около 90% украинских БПЛА, пишет Forbes.

В публикации Forbes говорится, что около 90% украинских БПЛА выводятся из строя российскими системами РЭБ, и мешают ВСУ собирать разведданные с помощью дронов, передает ФАН.

Также издание отмечает, что беспилотники сталкиваются с большими проблемами при осуществлении навигации, поиска целей, наводки и корректировки огня артиллерии. ВС РФ активно используют комплексы «Свет-КУ», «Леер-3», а также системы постановки помех «Синица» и «Житель».

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