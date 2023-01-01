 

Первый день нового года в Петербурге стал самым теплым за историю метеонаблюдений

01.01.2023, 19:12, Новости дня
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1 января 2023 года принесло Петербургу самую теплую погоду за всю историю метеонаблюдений: температура воздуха в этот день достигла почти пяти градусов тепла, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что уже в 7 утра температура воздуха была 4,8 градуса, что на 0,3 градуса выше, чем было в этот день в 2017 году, точное значение нового достижения будет известно после 21.00, когда будут сняты показания с максимальных термометров, передает ТАСС.

По словам начальника городского гидрометцентра Александра Колесова, минувшая новогодняя ночь также стала для Петербурга рекордно теплой, было плюс 3,4 градуса, до этого в 1937 году температура в ночь на 1 января поднялась до плюс 2,9 градуса.

Согласно предупреждению гидрометцентра, в воскресенье на территории Петербурга усилится ветер, порывы будут достигать 17 м/с. Объявлен желтый уровень погодной опасности (означает потенциально опасную погоду). Предупреждение действует с 13.00 1 января до 7.00 2 января.

Ранее погоде в Москве в первый день года предрекли рекорд полувековой давности, будет до 6 градусов тепла, дождь и облачная погода.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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