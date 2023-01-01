Салфетки-елочки для новогоднего стола своими руками – видео

Новый 2023 год уже наступил, Черный Водяной Кролик перешагнул за порог наших домов. По традиции на праздник россияне принимают гостей. Чтобы порадовать друзей и родных на застолье, можно смастерить салфетки-елочки своими руками.

Видео с инструкцией позволит хозяюшкам очень быстро подготовить украшение для сервировки новогоднего стола. Понадобится лишь красивая ткань и элементарные навыки шиться. В итоге можно изготовить сразу два варианта для домашнего декора.